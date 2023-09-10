https://ria.ru/20230910/politsiya-1895309775.html

В Великом Новгороде кандидатов от "Яблока" обвинили в неповиновении полиции

В Великом Новгороде кандидатов от "Яблока" обвинили в неповиновении полиции - РИА Новости, 10.09.2023

В Великом Новгороде кандидатов от "Яблока" обвинили в неповиновении полиции

На троих кандидатов в депутаты Думы Великого Новгорода от партии "Яблоко" составлены протоколы за неповиновение полиции, им грозит до 15 суток ареста, сообщили... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T12:11

2023-09-10T12:11

2023-09-10T12:11

великий новгород

новгородская область

происшествия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. На троих кандидатов в депутаты Думы Великого Новгорода от партии "Яблоко" составлены протоколы за неповиновение полиции, им грозит до 15 суток ареста, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД области. Новгородское региональное отделение "Яблока" сообщило в соцсети "ВКонтакте", что минувшим вечером сестры Анна и Ксения Черепановы, а также Виктор Шалякин приехали на избирательный участок в Великом Новгороде на встречу с наблюдателем. Партия уверяет, что "по неизвестной причине" их машину заблокировали сразу три полицейских автомобиля. Кандидаты в депутаты показали свои документы из окна машины, но не стали ее покидать. Полиция, по их словам, "расценила это как неповиновение законным требованиям, они были доставлены в участок, где их держали более 3-х часов". Как уточнил в то же время источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, около 22.00 9 октября трое кандидатов пытались проникнуть на территорию школы, где находится избирательный участок, поэтому и были задержаны. Участок на тот момент был закрыт. В Новгородской области идет трехдневное голосование – 8, 9 и 10 сентября. Самая крупная избирательная кампания – в Думу Великого Новгорода. "Протоколы были составлены на троих кандидатов в депутаты Думы Великого Новгорода от партии "Яблоко" по ст. 19.3 Кодекса об административных правонарушениях - неповиновение полиции. Наказание за нарушение определит суд", - сообщили в свою очередь в пресс-службе. В случае признания вины в суде "Яблочникам" грозит административный штраф до 4 тысяч рублей либо административный арест до 15 суток.

https://ria.ru/20230625/sheynis-1880335112.html

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Екатерина Зайцева

великий новгород, новгородская область, происшествия