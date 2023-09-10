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В Париже неизвестные подожгли вход в иранское посольство, сообщили СМИ
В Париже неизвестные подожгли вход в иранское посольство, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.09.2023
В Париже неизвестные подожгли вход в иранское посольство, сообщили СМИ
Группа неизвестных лиц, принадлежащих к антииранским группировкам, в субботу совершила нападение на посольство Исламской республики в Париже, неизвестные... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T00:09
2023-09-10T00:09
2023-09-10T00:09
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Группа неизвестных лиц, принадлежащих к антииранским группировкам, в субботу совершила нападение на посольство Исламской республики в Париже, неизвестные подожгли автомобильные покрышки перед входом в здание посольства, повредив фасад здания, передает агентство IRNA. "Утром в субботу неизвестные, принадлежащие к антииранским группировкам, в отчаянной попытке напали и подожгли автомобильные покрышки перед входной дверью посольств, нанеся ущерб фасаду консульского отдела посольства", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстановка в консульстве находится под контролем сил безопасности дипломатического представительства, перерыва в работе консульство не делало. Агентство добавляет, что сейчас ведется розыск нападавших.
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париж, в мире
В Париже неизвестные подожгли вход в иранское посольство, сообщили СМИ
IRNA: в Париже неизвестные подожгли покрышки перед входом в посольство Ирана