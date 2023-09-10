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В Париже неизвестные подожгли вход в иранское посольство, сообщили СМИ

В Париже неизвестные подожгли вход в иранское посольство, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.09.2023

В Париже неизвестные подожгли вход в иранское посольство, сообщили СМИ

Группа неизвестных лиц, принадлежащих к антииранским группировкам, в субботу совершила нападение на посольство Исламской республики в Париже, неизвестные... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T00:09

2023-09-10T00:09

2023-09-10T00:09

париж

в мире

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Группа неизвестных лиц, принадлежащих к антииранским группировкам, в субботу совершила нападение на посольство Исламской республики в Париже, неизвестные подожгли автомобильные покрышки перед входом в здание посольства, повредив фасад здания, передает агентство IRNA. "Утром в субботу неизвестные, принадлежащие к антииранским группировкам, в отчаянной попытке напали и подожгли автомобильные покрышки перед входной дверью посольств, нанеся ущерб фасаду консульского отдела посольства", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстановка в консульстве находится под контролем сил безопасности дипломатического представительства, перерыва в работе консульство не делало. Агентство добавляет, что сейчас ведется розыск нападавших.

https://ria.ru/20230727/niger-1886739676.html

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париж, в мире