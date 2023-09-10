https://ria.ru/20230910/peregovory-1895331977.html

Эрдоган заявил об обстоятельных переговорах с Лавровым на G20

Эрдоган заявил об обстоятельных переговорах с Лавровым на G20 - РИА Новости, 10.09.2023

Эрдоган заявил об обстоятельных переговорах с Лавровым на G20

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что провел на полях саммита "Большой двадцатки" в Нью-Дели обстоятельные переговоры с главой МИД РФ... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T14:09

2023-09-10T14:09

2023-09-10T14:24

в мире

большая двадцатка

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что провел на полях саммита "Большой двадцатки" в Нью-Дели обстоятельные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Главы МИД разных стран имели возможность здесь провести встречи. Мы провели длительную встречу здесь, на полях саммита, с господином Лавровым и обсудили последнюю ситуацию с ним. В понедельник я также был в Сочи с визитом", - заявил Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки".

https://ria.ru/20230910/sammit-1895333042.html

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в мире, большая двадцатка