https://ria.ru/20230910/peregovory-1895331977.html
Эрдоган заявил об обстоятельных переговорах с Лавровым на G20
Эрдоган заявил об обстоятельных переговорах с Лавровым на G20 - РИА Новости, 10.09.2023
Эрдоган заявил об обстоятельных переговорах с Лавровым на G20
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что провел на полях саммита "Большой двадцатки" в Нью-Дели обстоятельные переговоры с главой МИД РФ... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T14:09
2023-09-10T14:09
2023-09-10T14:24
в мире
большая двадцатка
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что провел на полях саммита "Большой двадцатки" в Нью-Дели обстоятельные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Главы МИД разных стран имели возможность здесь провести встречи. Мы провели длительную встречу здесь, на полях саммита, с господином Лавровым и обсудили последнюю ситуацию с ним. В понедельник я также был в Сочи с визитом", - заявил Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки".
https://ria.ru/20230910/sammit-1895333042.html
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в мире, большая двадцатка
В мире, Большая двадцатка
Эрдоган заявил об обстоятельных переговорах с Лавровым на G20
Эрдоган заявил об обстоятельных переговорах с Лавровым на саммите G20
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что провел на полях саммита "Большой двадцатки" в Нью-Дели обстоятельные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Главы МИД разных стран имели возможность здесь провести встречи. Мы провели длительную встречу здесь, на полях саммита, с господином Лавровым и обсудили последнюю ситуацию с ним. В понедельник я также был в Сочи с визитом", - заявил Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки".
Лавров ответил на вопрос о контактах с представителями Запада на G20