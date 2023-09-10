https://ria.ru/20230910/obstrel-1895405848.html

ВСУ нанесли удар по супермаркету и частным домам в Донецке

ВСУ нанесли удар по супермаркету и частным домам в Донецке - РИА Новости, 10.09.2023

ВСУ нанесли удар по супермаркету и частным домам в Донецке

Украинские войска ударили по зданию супермаркета в Донецке из РСЗО "Град", на соседних улицах оказались разрушены несколько жилых частных домов, передает... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T21:20

2023-09-10T21:20

2023-09-10T22:34

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

вооруженные силы украины

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 10 сен — РИА Новости. Украинские войска ударили по зданию супермаркета в Донецке из РСЗО "Град", на соседних улицах оказались разрушены несколько жилых частных домов, передает корреспондент РИА Новости. По словам сотрудников магазина, в самом супермаркете обошлось без жертв. Снаряд попал в третий этаж, где расположен спортивный зал. В здании также перебит газопровод, специальные службы занимаются устранением последствий. Кроме того, частично разрушены не менее шести частных жилых домов. По информации местных жителей, ранения получили как минимум два человека."Разрушен забор, хозпостройки, навес, туалет, веранда, стекла, двери, <...> если бы были на улице, нас бы уже тут не было: мы обычно на улице всегда вечером сидим во дворе", — рассказали жильцы дома, во дворе которого упал боеприпас.На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета."В результате осмотра обнаружены фрагменты, осколки — предположительно, от РСЗО, они будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда", — заявили в ведомстве, уточнив, что под обстрел попал жилой массив Ворошиловского и Куйбышевского районов города.Как сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ как минимум 80 раз открывали огонь по населенным пунктам республики. Погибли два мирных жителя, еще пять пострадали. Повреждения получили шесть домостроений и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20230909/detsad-1895218091.html

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

донецкая народная республика

куйбышевский район

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донецкая народная республика, сцкк, происшествия, вооруженные силы украины, куйбышевский район