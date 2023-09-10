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ВСУ нанесли удар по супермаркету и частным домам в Донецке - РИА Новости, 10.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:20 10.09.2023 (обновлено: 22:34 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/obstrel-1895405848.html
ВСУ нанесли удар по супермаркету и частным домам в Донецке
ВСУ нанесли удар по супермаркету и частным домам в Донецке - РИА Новости, 10.09.2023
ВСУ нанесли удар по супермаркету и частным домам в Донецке
Украинские войска ударили по зданию супермаркета в Донецке из РСЗО "Град", на соседних улицах оказались разрушены несколько жилых частных домов, передает... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T21:20
2023-09-10T22:34
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
вооруженные силы украины
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 10 сен — РИА Новости. Украинские войска ударили по зданию супермаркета в Донецке из РСЗО "Град", на соседних улицах оказались разрушены несколько жилых частных домов, передает корреспондент РИА Новости. По словам сотрудников магазина, в самом супермаркете обошлось без жертв. Снаряд попал в третий этаж, где расположен спортивный зал. В здании также перебит газопровод, специальные службы занимаются устранением последствий. Кроме того, частично разрушены не менее шести частных жилых домов. По информации местных жителей, ранения получили как минимум два человека."Разрушен забор, хозпостройки, навес, туалет, веранда, стекла, двери, &lt;...&gt; если бы были на улице, нас бы уже тут не было: мы обычно на улице всегда вечером сидим во дворе", — рассказали жильцы дома, во дворе которого упал боеприпас.На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета."В результате осмотра обнаружены фрагменты, осколки — предположительно, от РСЗО, они будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда", — заявили в ведомстве, уточнив, что под обстрел попал жилой массив Ворошиловского и Куйбышевского районов города.Как сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ как минимум 80 раз открывали огонь по населенным пунктам республики. Погибли два мирных жителя, еще пять пострадали. Повреждения получили шесть домостроений и четыре объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20230909/detsad-1895218091.html
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донецкая народная республика, сцкк, происшествия, вооруженные силы украины, куйбышевский район
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Куйбышевский район
ВСУ нанесли удар по супермаркету и частным домам в Донецке

ВСУ нанесли удар по супермаркету и частным домам в Донецке, есть пострадавшие

© РИА НовостиПоследствия удара по супермаркету в Донецке со стороны ВСУ. Кадр видео
Последствия удара по супермаркету в Донецке со стороны ВСУ. Кадр видео
© РИА Новости
Последствия удара по супермаркету в Донецке со стороны ВСУ. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 сен — РИА Новости. Украинские войска ударили по зданию супермаркета в Донецке из РСЗО "Град", на соседних улицах оказались разрушены несколько жилых частных домов, передает корреспондент РИА Новости.
По словам сотрудников магазина, в самом супермаркете обошлось без жертв. Снаряд попал в третий этаж, где расположен спортивный зал. В здании также перебит газопровод, специальные службы занимаются устранением последствий.
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Кроме того, частично разрушены не менее шести частных жилых домов. По информации местных жителей, ранения получили как минимум два человека.
"Разрушен забор, хозпостройки, навес, туалет, веранда, стекла, двери, <...> если бы были на улице, нас бы уже тут не было: мы обычно на улице всегда вечером сидим во дворе", — рассказали жильцы дома, во дворе которого упал боеприпас.
На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета.
"В результате осмотра обнаружены фрагменты, осколки — предположительно, от РСЗО, они будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда", — заявили в ведомстве, уточнив, что под обстрел попал жилой массив Ворошиловского и Куйбышевского районов города.
Как сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ как минимум 80 раз открывали огонь по населенным пунктам республики. Погибли два мирных жителя, еще пять пострадали. Повреждения получили шесть домостроений и четыре объекта гражданской инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествияВооруженные силы УкраиныКуйбышевский район
 
 
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