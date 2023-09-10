https://ria.ru/20230910/obstrel-1895394869.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 10.09.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили 20 "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T20:05

2023-09-10T20:05

2023-09-10T20:05

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

происшествия

вооруженные силы украины

сцкк

стирол

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.45 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.30 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, в 19.15 и в 19.25 Горловка снова попала под обстрел, по ней ВСУ выпустили суммарно семь снарядов калибра 155 миллиметров. В 19.30 ВСУ выпустили еще три снаряда такого же калибра по Куйбышевскому району Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район расположен на западе города. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230907/voyna-1894618327.html

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, происшествия, вооруженные силы украины, сцкк, стирол, донецкая народная республика