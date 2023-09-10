https://ria.ru/20230910/obstrel-1895383959.html

Украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО по районам Донецка

Украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО по районам Донецка - РИА Новости, 10.09.2023

Украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО по районам Донецка

Украинские войска в 18.47 выпустили 15 ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T18:59

2023-09-10T18:59

2023-09-10T19:03

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска в 18.47 выпустили 15 ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.47 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 15 ракет из РСЗО", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия