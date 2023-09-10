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Украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО по районам Донецка - РИА Новости, 10.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:59 10.09.2023 (обновлено: 19:03 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/obstrel-1895383959.html
Украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО по районам Донецка
Украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО по районам Донецка - РИА Новости, 10.09.2023
Украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО по районам Донецка
Украинские войска в 18.47 выпустили 15 ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T18:59
2023-09-10T19:03
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска в 18.47 выпустили 15 ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.47 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 15 ракет из РСЗО", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО по районам Донецка

ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка
Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска в 18.47 выпустили 15 ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.47 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 15 ракет из РСЗО", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
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