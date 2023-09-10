https://ria.ru/20230910/obstrel-1895322299.html

Украинские войска выпустили еще три кассетных снаряда по Донецку

Украинские войска выпустили еще три кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 10.09.2023

Украинские войска выпустили еще три кассетных снаряда по Донецку

Украинские войска в 13.10 выпустили еще три снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T13:24

2023-09-10T13:24

2023-09-10T13:58

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска в 13.10 выпустили еще три снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13.10 - н.п. Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия