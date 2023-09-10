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Украинские войска обстреляли Херсонскую область
Украинские войска обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 10.09.2023
Украинские войска обстреляли Херсонскую область
Украинские войска на протяжении ночи вели обстрел Казачьих Лагерей и еще 4 населенных пунктов, расположенных на левобережье Днепра в Херсонской области,... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T10:21
2023-09-10T10:21
2023-09-10T10:21
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 10 сен – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи вели обстрел Казачьих Лагерей и еще 4 населенных пунктов, расположенных на левобережье Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 37 снарядов, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Казачьи Лагеря, Крынки, Песчановка, Голая Пристань, Подстепное, выпустив в общей сложности 37 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Всего за сутки, по его словам, по городам и селам, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области, со стороны украинских войск, находящихся на противоположном берегу Днепра, прилетело более 100 снарядов.
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херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
Украинские войска обстреляли Херсонскую область
ВСУ выпустили 37 снарядов по левобережью Днепра в Херсонской области