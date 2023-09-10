https://ria.ru/20230910/obstrel-1895296842.html

Украинские войска обстреляли Херсонскую область

Украинские войска обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 10.09.2023

Украинские войска обстреляли Херсонскую область

Украинские войска на протяжении ночи вели обстрел Казачьих Лагерей и еще 4 населенных пунктов, расположенных на левобережье Днепра в Херсонской области,... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T10:21

2023-09-10T10:21

2023-09-10T10:21

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 10 сен – РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи вели обстрел Казачьих Лагерей и еще 4 населенных пунктов, расположенных на левобережье Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 37 снарядов, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Казачьи Лагеря, Крынки, Песчановка, Голая Пристань, Подстепное, выпустив в общей сложности 37 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. Всего за сутки, по его словам, по городам и селам, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области, со стороны украинских войск, находящихся на противоположном берегу Днепра, прилетело более 100 снарядов.

https://ria.ru/20230908/ataka-1894913685.html

херсонская область

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херсонская область , происшествия