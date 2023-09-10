Румыния выразила России протест после обнаружения обломков беспилотника
МИД Румынии передал дипломату РФ ноту протеста после обнаружения обломков БПЛА
© iStock.com / Thomas FaullФлаг Румынии
© iStock.com / Thomas Faull
Флаг Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 сен — РИА Новости. Румынский МИД вызвал к себе временного поверенного в делах посольства России и заявил ему протест в связи с обнаружениемна территории республики обломков беспилотника, якобы похожего на те, что применяет российская армия, сообщило агентство Agerpres.
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"Госсекретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фота передал протест румынской стороны в связи с нарушением воздушного пространства Румынии после обнаружения на территории нашей страны, вблизи границы с Украиной, фрагментов дронов, аналогичных тем, которые применялись российскими войсками", — говорится в заявлении.
В МИД отметили, что Фота "решительно просил российскую сторону прекратить действия", которые "каким-либо образом угрожают безопасности румынских граждан в регионе".
В ночь на 4 сентября в Одесской области объявили воздушную тревогу, местные СМИ писали о взрывах в Измаиле. Позже пресс-секретарь украинского МИД Украины Олег Николенко заявил, что российские дроны якобы упали и взорвались на территории Румынии. Минобороны республики опровергло эти утверждения, подчеркнув, что российское оружие никогда не создавало "прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии".
Позже глава военного ведомства Анджел Тылвару заявил об обнаружении обломков, которые могут быть частями беспилотников, и заверил, что они не представляют опасности. Президент Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования. Кроме того, Румыния усилила меры безопасности воздушного пространства у границ с Украиной.