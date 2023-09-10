https://ria.ru/20230910/niger-1895331237.html
Путин и президент Мали обменялись мнениями о ситуации в Нигере
Путин и президент Мали обменялись мнениями о ситуации в Нигере - РИА Новости, 10.09.2023
Путин и президент Мали обменялись мнениями о ситуации в Нигере
В разговоре президента России Владимира Путина и президента Мали Ассими Гойта выражено мнение о необходимости урегулирования ситуации в Нигере... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T14:08
2023-09-10T14:08
2023-09-10T14:13
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В разговоре президента России Владимира Путина и президента Мали Ассими Гойта выражено мнение о необходимости урегулирования ситуации в Нигере политико-дипломатическим путем, сообщает пресс-служба Кремля."При обсуждении вопросов обеспечения стабильности в Западной Африке и Сахаро-Сахельской зоне выражено мнение о необходимости урегулирования ситуации, сложившейся в Республике Нигер, политико-дипломатическим путем", - говорится в сообщении.Отмечается, что малийский президент в разговоре с Путиным поблагодарил Россию за поддержку при голосовании в СБ ООН в вопросе о снятии международных санкций с Республики."Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230908/mali-1894866261.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин и президент Мали обменялись мнениями о ситуации в Нигере
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