https://ria.ru/20230910/niger-1895331237.html

Путин и президент Мали обменялись мнениями о ситуации в Нигере

Путин и президент Мали обменялись мнениями о ситуации в Нигере - РИА Новости, 10.09.2023

Путин и президент Мали обменялись мнениями о ситуации в Нигере

В разговоре президента России Владимира Путина и президента Мали Ассими Гойта выражено мнение о необходимости урегулирования ситуации в Нигере... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T14:08

2023-09-10T14:08

2023-09-10T14:13

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россия

владимир путин

ассими гойта

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В разговоре президента России Владимира Путина и президента Мали Ассими Гойта выражено мнение о необходимости урегулирования ситуации в Нигере политико-дипломатическим путем, сообщает пресс-служба Кремля."При обсуждении вопросов обеспечения стабильности в Западной Африке и Сахаро-Сахельской зоне выражено мнение о необходимости урегулирования ситуации, сложившейся в Республике Нигер, политико-дипломатическим путем", - говорится в сообщении.Отмечается, что малийский президент в разговоре с Путиным поблагодарил Россию за поддержку при голосовании в СБ ООН в вопросе о снятии международных санкций с Республики."Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230908/mali-1894866261.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мали, нигер, россия, владимир путин, ассими гойта, оон