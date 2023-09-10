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Путин и президент Мали обменялись мнениями о ситуации в Нигере - РИА Новости, 10.09.2023
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14:08 10.09.2023 (обновлено: 14:13 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/niger-1895331237.html
Путин и президент Мали обменялись мнениями о ситуации в Нигере
Путин и президент Мали обменялись мнениями о ситуации в Нигере - РИА Новости, 10.09.2023
Путин и президент Мали обменялись мнениями о ситуации в Нигере
В разговоре президента России Владимира Путина и президента Мали Ассими Гойта выражено мнение о необходимости урегулирования ситуации в Нигере... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T14:08
2023-09-10T14:13
в мире
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нигер
россия
владимир путин
ассими гойта
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В разговоре президента России Владимира Путина и президента Мали Ассими Гойта выражено мнение о необходимости урегулирования ситуации в Нигере политико-дипломатическим путем, сообщает пресс-служба Кремля."При обсуждении вопросов обеспечения стабильности в Западной Африке и Сахаро-Сахельской зоне выражено мнение о необходимости урегулирования ситуации, сложившейся в Республике Нигер, политико-дипломатическим путем", - говорится в сообщении.Отмечается, что малийский президент в разговоре с Путиным поблагодарил Россию за поддержку при голосовании в СБ ООН в вопросе о снятии международных санкций с Республики."Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - добавляется в сообщении.
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В мире, Мали, Нигер, Россия, Владимир Путин, Ассими Гойта, ООН
Путин и президент Мали обменялись мнениями о ситуации в Нигере

Путин и лидер Мали отметили важность политического решения ситуации в Нигере

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В разговоре президента России Владимира Путина и президента Мали Ассими Гойта выражено мнение о необходимости урегулирования ситуации в Нигере политико-дипломатическим путем, сообщает пресс-служба Кремля.
"При обсуждении вопросов обеспечения стабильности в Западной Африке и Сахаро-Сахельской зоне выражено мнение о необходимости урегулирования ситуации, сложившейся в Республике Нигер, политико-дипломатическим путем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что малийский президент в разговоре с Путиным поблагодарил Россию за поддержку при голосовании в СБ ООН в вопросе о снятии международных санкций с Республики.
"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - добавляется в сообщении.
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В миреМалиНигерРоссияВладимир ПутинАссими ГойтаООН
 
 
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