Франция не признала власть мятежников в Нигере
Макрон: Франция выведет войска из Нигера только по просьбе свергнутого Базума
© AP Photo / Sam MednickВоеннослужащие национальной гвардии Нигера в Ниамее
© AP Photo / Sam Mednick
Военнослужащие национальной гвардии Нигера в Ниамее. Архивное фото
ПАРИЖ, 10 сен - РИА Новости. Франция не признает власть мятежников в Нигере и в связи с этим выведет войска из страны только по просьбе свергнутого президента Мохамеда Базума, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Ранее военные в Нигере обвинили Францию в развертывании сил в странах Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) для военной интервенции в Нигер.
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"Войска Франции были размещены на территории Нигера по просьбе самого Нигера… У Франции позиция простая: мы его (переворот – ред.) осуждаем, мы требуем освобождения президента Базума и восстановления конституционного порядка, и мы не признаем легитимность заявлений мятежников… И если мы передислоцируем войска, то мы сделаем это по просьбе президента Базума и при координации с ним", - заявил Макрон на полях саммита G20.
В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Республика Нигер, как бывшая французская колония, оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.
В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных соответственно. Французский военный контингент был дислоцирован в Нигере после того, как в 2022 году он вынужденно покинул Мали, где французские военные находились с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", а также Буркина-Фасо, власти которой также потребовали вывести французские войска из страны.