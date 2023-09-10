https://ria.ru/20230910/niger-1895321918.html

Франция не признала власть мятежников в Нигере

Франция не признала власть мятежников в Нигере - РИА Новости, 10.09.2023

Франция не признала власть мятежников в Нигере

Франция не признает власть мятежников в Нигере и в связи с этим выведет войска из страны только по просьбе свергнутого президента Мохамеда Базума, заявил... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T13:21

2023-09-10T13:21

2023-09-10T13:47

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переворот в нигере — 2023

эммануэль макрон

мохамед базум

ниамей

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ПАРИЖ, 10 сен - РИА Новости. Франция не признает власть мятежников в Нигере и в связи с этим выведет войска из страны только по просьбе свергнутого президента Мохамеда Базума, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.Ранее военные в Нигере обвинили Францию в развертывании сил в странах Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) для военной интервенции в Нигер."Войска Франции были размещены на территории Нигера по просьбе самого Нигера… У Франции позиция простая: мы его (переворот – ред.) осуждаем, мы требуем освобождения президента Базума и восстановления конституционного порядка, и мы не признаем легитимность заявлений мятежников… И если мы передислоцируем войска, то мы сделаем это по просьбе президента Базума и при координации с ним", - заявил Макрон на полях саммита G20.В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.Республика Нигер, как бывшая французская колония, оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных соответственно. Французский военный контингент был дислоцирован в Нигере после того, как в 2022 году он вынужденно покинул Мали, где французские военные находились с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", а также Буркина-Фасо, власти которой также потребовали вывести французские войска из страны.

https://ria.ru/20230910/niger-1895260053.html

https://ria.ru/20230820/demokratiya-1891045828.html

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в мире, франция, нигер, переворот в нигере — 2023, эммануэль макрон, мохамед базум, ниамей