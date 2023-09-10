https://ria.ru/20230910/niger-1895260053.html

Военные Нигера обвинили Францию в подготовке интервенции, сообщили СМИ

Военные Нигера обвинили Францию в подготовке интервенции, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.09.2023

Военные Нигера обвинили Францию в подготовке интервенции, сообщили СМИ

Военные в Нигере обвинили Францию в развертывании сил в странах Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) для военной интервенции в Нигер,... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T02:49

2023-09-10T02:49

2023-09-10T03:27

в мире

нигер

франция

али махаман ламин зейн

ниамей

мохамед базум

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Военные в Нигере обвинили Францию в развертывании сил в странах Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) для военной интервенции в Нигер, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на генерал-майора мятежников Амаду Абдрамана.Ранее назначенный мятежниками премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил о переговорах по скорейшему выводу из страны французского контингента. При этом он назвал пребывание французских военных в Нигере незаконным."Франция продолжает размещать свои силы в нескольких странах ЭКОВАС в рамках подготовки к агрессии против Нигера, которую она планирует в сотрудничестве с этой организацией", - приводит агентство слова Абдрамана из его выступления по национальному телевидению.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в страну.Как сообщали СМИ в августе, Буркина-Фасо и Мали разместили в Нигере боевые самолеты для реагирования на любые проявления агрессии в отношении этого государства. В свою очередь, Гвинея стала первой страной, выступившей в поддержку новых властей в Нигере.Нигер — бывшая французская колония. Страна оставалась одной из последних союзниц западных государств в Сахеле. В Нигере находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Париж. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15 до 17 процентов урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде сейчас дислоцированы соответственно полторы тысячи и тысяча французских военных.

https://ria.ru/20230908/vdvoe-1895094590.html

https://ria.ru/20230907/niger-1894847498.html

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в мире, нигер, франция, али махаман ламин зейн, ниамей, мохамед базум