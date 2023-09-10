Рейтинг@Mail.ru
Военные Нигера обвинили Францию в подготовке интервенции, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:49 10.09.2023 (обновлено: 03:27 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/niger-1895260053.html
Военные Нигера обвинили Францию в подготовке интервенции, сообщили СМИ
Военные Нигера обвинили Францию в подготовке интервенции, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.09.2023
Военные Нигера обвинили Францию в подготовке интервенции, сообщили СМИ
Военные в Нигере обвинили Францию в развертывании сил в странах Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) для военной интервенции в Нигер,... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T02:49
2023-09-10T03:27
в мире
нигер
франция
али махаман ламин зейн
ниамей
мохамед базум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894474041_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_5f71f9d8309448452d10cb31b01fcdc6.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Военные в Нигере обвинили Францию в развертывании сил в странах Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) для военной интервенции в Нигер, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на генерал-майора мятежников Амаду Абдрамана.Ранее назначенный мятежниками премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил о переговорах по скорейшему выводу из страны французского контингента. При этом он назвал пребывание французских военных в Нигере незаконным."Франция продолжает размещать свои силы в нескольких странах ЭКОВАС в рамках подготовки к агрессии против Нигера, которую она планирует в сотрудничестве с этой организацией", - приводит агентство слова Абдрамана из его выступления по национальному телевидению.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в страну.Как сообщали СМИ в августе, Буркина-Фасо и Мали разместили в Нигере боевые самолеты для реагирования на любые проявления агрессии в отношении этого государства. В свою очередь, Гвинея стала первой страной, выступившей в поддержку новых властей в Нигере.Нигер — бывшая французская колония. Страна оставалась одной из последних союзниц западных государств в Сахеле. В Нигере находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Париж. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15 до 17 процентов урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде сейчас дислоцированы соответственно полторы тысячи и тысяча французских военных.
https://ria.ru/20230908/vdvoe-1895094590.html
https://ria.ru/20230907/niger-1894847498.html
нигер
франция
ниамей
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894474041_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4e88ae53792c339286b05891047882c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигер, франция, али махаман ламин зейн, ниамей, мохамед базум
В мире, Нигер, Франция, Али Махаман Ламин Зейн, Ниамей, Мохамед Базум
Военные Нигера обвинили Францию в подготовке интервенции, сообщили СМИ

AFP: Нигер обвинил Францию в развертывании сил в странах ЭКОВАС для интервенции

© AP Photo / Sam MednickНигерские полицейские в Ниамее
Нигерские полицейские в Ниамее - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Нигерские полицейские в Ниамее. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Военные в Нигере обвинили Францию в развертывании сил в странах Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) для военной интервенции в Нигер, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на генерал-майора мятежников Амаду Абдрамана.
Ранее назначенный мятежниками премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил о переговорах по скорейшему выводу из страны французского контингента. При этом он назвал пребывание французских военных в Нигере незаконным.
Солдаты армии США - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
СМИ: число американских военных в Нигере может сократиться вдвое
8 сентября, 19:55
«
"Франция продолжает размещать свои силы в нескольких странах ЭКОВАС в рамках подготовки к агрессии против Нигера, которую она планирует в сотрудничестве с этой организацией", - приводит агентство слова Абдрамана из его выступления по национальному телевидению.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в страну.
Как сообщали СМИ в августе, Буркина-Фасо и Мали разместили в Нигере боевые самолеты для реагирования на любые проявления агрессии в отношении этого государства. В свою очередь, Гвинея стала первой страной, выступившей в поддержку новых властей в Нигере.
Нигер — бывшая французская колония. Страна оставалась одной из последних союзниц западных государств в Сахеле. В Нигере находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Париж. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15 до 17 процентов урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде сейчас дислоцированы соответственно полторы тысячи и тысяча французских военных.
Военнослужащие национальной гвардии Нигера - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Генштаб Франции увидел несколько вариантов вывода войск из Нигера
7 сентября, 20:23
 
В миреНигерФранцияАли Махаман Ламин ЗейнНиамейМохамед Базум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала