https://ria.ru/20230910/nefteprodukty-1895263814.html
Филиппины выразили заинтересованность в импорте российских нефтепродуктов
Филиппины выразили заинтересованность в импорте российских нефтепродуктов - РИА Новости, 10.09.2023
Филиппины выразили заинтересованность в импорте российских нефтепродуктов
Филиппины заинтересованы в поставках нефтепродуктов из России, намерены обсудить этот вопрос в октябре в ходе торгово-экономической комиссии, заявил РИА Новости РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T04:25
2023-09-10T04:25
2023-09-10T04:41
филиппины
россия
экономика
владивосток
игорь байлен (посол филиппин в россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Филиппины заинтересованы в поставках нефтепродуктов из России, намерены обсудить этот вопрос в октябре в ходе торгово-экономической комиссии, заявил РИА Новости посол Филиппин в РФ Игорь Байлен."Насколько я знаю, пока поставок нефтепродуктов не было. Но абсолютно точно есть такой интерес. Есть определенные вопросы, которые мы сейчас решаем. Я надеюсь, в следующем месяце будет встреча представителей РФ и Филиппин в ходе совместной комиссии торговли и экономического сотрудничества и там будет обсуждаться нефть. Но пока нет никаких деталей", - сказал посол.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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филиппины, россия, экономика, владивосток, игорь байлен (посол филиппин в россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Филиппины, Россия, Экономика, Владивосток, Игорь Байлен (посол Филиппин в России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Филиппины выразили заинтересованность в импорте российских нефтепродуктов
Посол Филиппин Байлен: Манила заинтересована в импорте нефтепродуктов из России