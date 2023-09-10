https://ria.ru/20230910/nefteprodukty-1895263814.html

Филиппины выразили заинтересованность в импорте российских нефтепродуктов

Филиппины выразили заинтересованность в импорте российских нефтепродуктов - РИА Новости, 10.09.2023

Филиппины выразили заинтересованность в импорте российских нефтепродуктов

Филиппины заинтересованы в поставках нефтепродуктов из России, намерены обсудить этот вопрос в октябре в ходе торгово-экономической комиссии, заявил РИА Новости РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T04:25

2023-09-10T04:25

2023-09-10T04:41

филиппины

россия

экономика

владивосток

игорь байлен (посол филиппин в россии)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Филиппины заинтересованы в поставках нефтепродуктов из России, намерены обсудить этот вопрос в октябре в ходе торгово-экономической комиссии, заявил РИА Новости посол Филиппин в РФ Игорь Байлен."Насколько я знаю, пока поставок нефтепродуктов не было. Но абсолютно точно есть такой интерес. Есть определенные вопросы, которые мы сейчас решаем. Я надеюсь, в следующем месяце будет встреча представителей РФ и Филиппин в ходе совместной комиссии торговли и экономического сотрудничества и там будет обсуждаться нефть. Но пока нет никаких деталей", - сказал посол.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230528/filippiny-1874618609.html

филиппины

россия

владивосток

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филиппины, россия, экономика, владивосток, игорь байлен (посол филиппин в россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023