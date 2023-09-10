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Минобрнауки охарактеризовало подход Запада к экспорту образования
Минобрнауки охарактеризовало подход Запада к экспорту образования - РИА Новости, 10.09.2023
Минобрнауки охарактеризовало подход Запада к экспорту образования
Западный подход к экспорту образования заключается в импорте самых умных и талантливых студентов из незападных стран, при этом "государство-донор" остаётся ни с РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T04:00
2023-09-10T04:00
2023-09-10T04:01
константин могилевский
дальневосточный федеральный университет
россия
владивосток
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Западный подход к экспорту образования заключается в импорте самых умных и талантливых студентов из незападных стран, при этом "государство-донор" остаётся ни с чем, заявил в рамках Восточного экономического форума замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский. "Не секрет, что западный подход к экспорту образования сводится к импорту самых умных и талантливых молодых людей в западные государства из незападных государств. Их забирают к себе, увлекая личными перспективами. А что получает в результате государство-донор? Попросту - ничего", - сказал Могилевский в ходе конференции "Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир" на ВЭФ. Он отметил, что российский подход полностью противоположен - Россия обучает способных иностранцев у себя в стране и затем даёт возможность вернуться и самореализоваться у себя на родине. VIII Восточный экономический форум пройдет 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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константин могилевский, дальневосточный федеральный университет, россия, владивосток, вэф-2023
Константин Могилевский, Дальневосточный федеральный университет, Россия, Владивосток, ВЭФ-2023
Минобрнауки охарактеризовало подход Запада к экспорту образования
Минобрнауки: Запад импортирует талантливых и умных студентов из других стран