https://ria.ru/20230910/nauka-1895262833.html

Минобрнауки охарактеризовало подход Запада к экспорту образования

Минобрнауки охарактеризовало подход Запада к экспорту образования - РИА Новости, 10.09.2023

Минобрнауки охарактеризовало подход Запада к экспорту образования

Западный подход к экспорту образования заключается в импорте самых умных и талантливых студентов из незападных стран, при этом "государство-донор" остаётся ни с РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T04:00

2023-09-10T04:00

2023-09-10T04:01

константин могилевский

дальневосточный федеральный университет

россия

владивосток

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Западный подход к экспорту образования заключается в импорте самых умных и талантливых студентов из незападных стран, при этом "государство-донор" остаётся ни с чем, заявил в рамках Восточного экономического форума замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский. "Не секрет, что западный подход к экспорту образования сводится к импорту самых умных и талантливых молодых людей в западные государства из незападных государств. Их забирают к себе, увлекая личными перспективами. А что получает в результате государство-донор? Попросту - ничего", - сказал Могилевский в ходе конференции "Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир" на ВЭФ. Он отметил, что российский подход полностью противоположен - Россия обучает способных иностранцев у себя в стране и затем даёт возможность вернуться и самореализоваться у себя на родине. VIII Восточный экономический форум пройдет 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230910/vuzy-1895262547.html

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константин могилевский, дальневосточный федеральный университет, россия, владивосток, вэф-2023