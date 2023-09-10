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Минобрнауки охарактеризовало подход Запада к экспорту образования - РИА Новости, 10.09.2023
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04:00 10.09.2023 (обновлено: 04:01 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/nauka-1895262833.html
Минобрнауки охарактеризовало подход Запада к экспорту образования
Минобрнауки охарактеризовало подход Запада к экспорту образования - РИА Новости, 10.09.2023
Минобрнауки охарактеризовало подход Запада к экспорту образования
Западный подход к экспорту образования заключается в импорте самых умных и талантливых студентов из незападных стран, при этом "государство-донор" остаётся ни с РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T04:00
2023-09-10T04:01
константин могилевский
дальневосточный федеральный университет
россия
владивосток
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Западный подход к экспорту образования заключается в импорте самых умных и талантливых студентов из незападных стран, при этом "государство-донор" остаётся ни с чем, заявил в рамках Восточного экономического форума замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский. "Не секрет, что западный подход к экспорту образования сводится к импорту самых умных и талантливых молодых людей в западные государства из незападных государств. Их забирают к себе, увлекая личными перспективами. А что получает в результате государство-донор? Попросту - ничего", - сказал Могилевский в ходе конференции "Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир" на ВЭФ. Он отметил, что российский подход полностью противоположен - Россия обучает способных иностранцев у себя в стране и затем даёт возможность вернуться и самореализоваться у себя на родине. VIII Восточный экономический форум пройдет 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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константин могилевский, дальневосточный федеральный университет, россия, владивосток, вэф-2023
Константин Могилевский, Дальневосточный федеральный университет, Россия, Владивосток, ВЭФ-2023
Минобрнауки охарактеризовало подход Запада к экспорту образования

Минобрнауки: Запад импортирует талантливых и умных студентов из других стран

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВыпускница университета после церемонии вручения дипломов с отличием у Главного здания МГУ имени М.В.Ломоносова
Выпускница университета после церемонии вручения дипломов с отличием у Главного здания МГУ имени М.В.Ломоносова - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Выпускница университета после церемонии вручения дипломов с отличием у Главного здания МГУ имени М.В.Ломоносова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Западный подход к экспорту образования заключается в импорте самых умных и талантливых студентов из незападных стран, при этом "государство-донор" остаётся ни с чем, заявил в рамках Восточного экономического форума замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский.
«
"Не секрет, что западный подход к экспорту образования сводится к импорту самых умных и талантливых молодых людей в западные государства из незападных государств. Их забирают к себе, увлекая личными перспективами. А что получает в результате государство-донор? Попросту - ничего", - сказал Могилевский в ходе конференции "Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир" на ВЭФ.
Он отметил, что российский подход полностью противоположен - Россия обучает способных иностранцев у себя в стране и затем даёт возможность вернуться и самореализоваться у себя на родине.
VIII Восточный экономический форум пройдет 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Нарышкин обвинил Запад в шулерстве при рейтинговании ведущих вузов мира
03:46
 
Константин МогилевскийДальневосточный федеральный университетРоссияВладивостокВЭФ-2023
 
 
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