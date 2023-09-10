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На Камчатке туристы напали на инспектора природного парка - РИА Новости, 10.09.2023
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15:17 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/napadenie-1895343606.html
На Камчатке туристы напали на инспектора природного парка
На Камчатке туристы напали на инспектора природного парка - РИА Новости, 10.09.2023
На Камчатке туристы напали на инспектора природного парка
Туристы напали на инспектора природного парка на Камчатке, который расположен под Авачинским и Корякским вулканами, сообщила пресс-служба природного парка... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T15:17
2023-09-10T15:17
камчатка
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 сен – РИА Новости. Туристы напали на инспектора природного парка на Камчатке, который расположен под Авачинским и Корякским вулканами, сообщила пресс-служба природного парка "Вулканы Камчатки". "Они (туристы) проехали в сторону вулкана Корякского по неустановленному маршруту. Нарушали почвенный покров, топтали растительность. Я попыталась вернуть их на парковку, но они поехали дальше. Документы для удостоверения личности предоставлять отказались", - цитирует пресс-служба инспектора Яну Анищенкову. На видеозаписи, которую парку предоставили очевидцы, видно, как пассажир автомобиля-нарушителя, пытается насильно убрать инспектора со своего пути. Также мужчина двигал установленное леерное ограждение. На место были вызваны сотрудники полиции. Задержали ли они нарушителей, пока не известно. Территория Авачинского перевала между Корякским и Авачинским вулканами, на которой произошел инцидент, входит в кластер "Налычево" природного парка "Вулканы Камчатки". Передвижение там возможно только по установленным маршрутам и дорогам.
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камчатка, происшествия
Камчатка, Происшествия
На Камчатке туристы напали на инспектора природного парка

На Камчатке туристы на джипе напали на инспектора природного парка

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкРассвет у Налычевских термальных источников на реке Горячей в природном парке "Вулканы Камчатки
Рассвет у Налычевских термальных источников на реке Горячей в природном парке Вулканы Камчатки - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Рассвет у Налычевских термальных источников на реке Горячей в природном парке "Вулканы Камчатки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 сен – РИА Новости. Туристы напали на инспектора природного парка на Камчатке, который расположен под Авачинским и Корякским вулканами, сообщила пресс-служба природного парка "Вулканы Камчатки".
"Они (туристы) проехали в сторону вулкана Корякского по неустановленному маршруту. Нарушали почвенный покров, топтали растительность. Я попыталась вернуть их на парковку, но они поехали дальше. Документы для удостоверения личности предоставлять отказались", - цитирует пресс-служба инспектора Яну Анищенкову.
На видеозаписи, которую парку предоставили очевидцы, видно, как пассажир автомобиля-нарушителя, пытается насильно убрать инспектора со своего пути. Также мужчина двигал установленное леерное ограждение. На место были вызваны сотрудники полиции. Задержали ли они нарушителей, пока не известно.
Территория Авачинского перевала между Корякским и Авачинским вулканами, на которой произошел инцидент, входит в кластер "Налычево" природного парка "Вулканы Камчатки". Передвижение там возможно только по установленным маршрутам и дорогам.
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