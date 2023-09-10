Рейтинг@Mail.ru
Москвичам пообещали бабье лето на следующей неделе - РИА Новости, 10.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 10.09.2023 (обновлено: 15:49 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/moskva-1895341737.html
Москвичам пообещали бабье лето на следующей неделе
Москвичам пообещали бабье лето на следующей неделе - РИА Новости, 10.09.2023
Москвичам пообещали бабье лето на следующей неделе
Предстоящая неделя будет баловать москвичей и жителей Центральной России настоящим бабьим летом, воздух может прогреться до плюс 23, сообщил РИА Новости ведущий РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T15:01
2023-09-10T15:49
общество
москва
погода
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894900705_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_190f1c37bff796ee7a189c5712616188.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Предстоящая неделя будет баловать москвичей и жителей Центральной России настоящим бабьим летом, воздух может прогреться до плюс 23, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Несмотря на трехдневную паузу в мешке холода, сентябрь продолжит радовать жителей Центральной России комфортными метеоусловиями, а предстоящая неделя будет баловать нас настоящим бабьим летом. А все уже начинается в воскресенье, когда под воздействием скандинавского антициклона в облаках появились прорехи, и выглянувшее солнце принялось прогревать остывший накануне приземный воздух", - рассказал Тишковец.По его словам, в понедельник блокирующий "скандинавец" продолжит высушивать атмосферу, подавляя процессы образования облаков и осадков. Под утро воздух остынет до плюс 5 - плюс 10, а после полудня столбики термометров будут штурмовать 20-градусную высоту."Со вторника по четверг москвичей ждет зрелое бабье лето и идеальные условия погоды с почти летним дневным прогревом воздуха. В сумерках свежо, плюс 6 - плюс 11, а днем довольно тепло, плюс 18 - плюс 23, что близко к климатической норме августа", - рассказал синоптик.Метеоролог добавил, что в пятницу не исключено, что бабье лето "ненадолго споткнется – из-за атмосферного фронта небо нахмурится, кое-где может брызнуть незначительный дождь, что собьет показания термометров на пару градусов"."Однако в выходные инициативу вновь перехватит погожий антициклон, но станет ощутимо прохладнее. По ночам минимальные термометры покажут плюс 4 - плюс 9, в разгар днем плюс 13 - плюс 18, а это уже строго многолетние показатели сентября", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20230906/pogoda-1894490384.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894900705_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_44d7544431588d97dd2e1208bacbc217.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, погода, евгений тишковец
Общество, Москва, Погода, Евгений Тишковец
Москвичам пообещали бабье лето на следующей неделе

Тишковец: в центральной России на неделе ожидается бабье лето и до 23 градусов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид из парка "Зарядье" на Спасскую башню Московского кремля
Вид из парка Зарядье на Спасскую башню Московского кремля - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид из парка "Зарядье" на Спасскую башню Московского кремля . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Предстоящая неделя будет баловать москвичей и жителей Центральной России настоящим бабьим летом, воздух может прогреться до плюс 23, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Несмотря на трехдневную паузу в мешке холода, сентябрь продолжит радовать жителей Центральной России комфортными метеоусловиями, а предстоящая неделя будет баловать нас настоящим бабьим летом. А все уже начинается в воскресенье, когда под воздействием скандинавского антициклона в облаках появились прорехи, и выглянувшее солнце принялось прогревать остывший накануне приземный воздух", - рассказал Тишковец.
По его словам, в понедельник блокирующий "скандинавец" продолжит высушивать атмосферу, подавляя процессы образования облаков и осадков. Под утро воздух остынет до плюс 5 - плюс 10, а после полудня столбики термометров будут штурмовать 20-градусную высоту.
"Со вторника по четверг москвичей ждет зрелое бабье лето и идеальные условия погоды с почти летним дневным прогревом воздуха. В сумерках свежо, плюс 6 - плюс 11, а днем довольно тепло, плюс 18 - плюс 23, что близко к климатической норме августа", - рассказал синоптик.
Метеоролог добавил, что в пятницу не исключено, что бабье лето "ненадолго споткнется – из-за атмосферного фронта небо нахмурится, кое-где может брызнуть незначительный дождь, что собьет показания термометров на пару градусов".
"Однако в выходные инициативу вновь перехватит погожий антициклон, но станет ощутимо прохладнее. По ночам минимальные термометры покажут плюс 4 - плюс 9, в разгар днем плюс 13 - плюс 18, а это уже строго многолетние показатели сентября", - добавил Тишковец.
Девушка с собакой гуляет в музее-заповеднике Коломенское в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Москвичам пообещали долгое бабье лето
6 сентября, 12:19
 
ОбществоМоскваПогодаЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала