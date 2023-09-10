https://ria.ru/20230910/moskva-1895341737.html

Москвичам пообещали бабье лето на следующей неделе

Москвичам пообещали бабье лето на следующей неделе - РИА Новости, 10.09.2023

Москвичам пообещали бабье лето на следующей неделе

Предстоящая неделя будет баловать москвичей и жителей Центральной России настоящим бабьим летом, воздух может прогреться до плюс 23, сообщил РИА Новости ведущий РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T15:01

2023-09-10T15:01

2023-09-10T15:49

общество

москва

погода

евгений тишковец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894900705_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_190f1c37bff796ee7a189c5712616188.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Предстоящая неделя будет баловать москвичей и жителей Центральной России настоящим бабьим летом, воздух может прогреться до плюс 23, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Несмотря на трехдневную паузу в мешке холода, сентябрь продолжит радовать жителей Центральной России комфортными метеоусловиями, а предстоящая неделя будет баловать нас настоящим бабьим летом. А все уже начинается в воскресенье, когда под воздействием скандинавского антициклона в облаках появились прорехи, и выглянувшее солнце принялось прогревать остывший накануне приземный воздух", - рассказал Тишковец.По его словам, в понедельник блокирующий "скандинавец" продолжит высушивать атмосферу, подавляя процессы образования облаков и осадков. Под утро воздух остынет до плюс 5 - плюс 10, а после полудня столбики термометров будут штурмовать 20-градусную высоту."Со вторника по четверг москвичей ждет зрелое бабье лето и идеальные условия погоды с почти летним дневным прогревом воздуха. В сумерках свежо, плюс 6 - плюс 11, а днем довольно тепло, плюс 18 - плюс 23, что близко к климатической норме августа", - рассказал синоптик.Метеоролог добавил, что в пятницу не исключено, что бабье лето "ненадолго споткнется – из-за атмосферного фронта небо нахмурится, кое-где может брызнуть незначительный дождь, что собьет показания термометров на пару градусов"."Однако в выходные инициативу вновь перехватит погожий антициклон, но станет ощутимо прохладнее. По ночам минимальные термометры покажут плюс 4 - плюс 9, в разгар днем плюс 13 - плюс 18, а это уже строго многолетние показатели сентября", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20230906/pogoda-1894490384.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, москва, погода, евгений тишковец