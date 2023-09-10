https://ria.ru/20230910/moskva-1895341737.html
Москвичам пообещали бабье лето на следующей неделе
Москвичам пообещали бабье лето на следующей неделе - РИА Новости, 10.09.2023
Москвичам пообещали бабье лето на следующей неделе
Предстоящая неделя будет баловать москвичей и жителей Центральной России настоящим бабьим летом, воздух может прогреться до плюс 23, сообщил РИА Новости ведущий РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T15:01
2023-09-10T15:01
2023-09-10T15:49
общество
москва
погода
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894900705_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_190f1c37bff796ee7a189c5712616188.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Предстоящая неделя будет баловать москвичей и жителей Центральной России настоящим бабьим летом, воздух может прогреться до плюс 23, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Несмотря на трехдневную паузу в мешке холода, сентябрь продолжит радовать жителей Центральной России комфортными метеоусловиями, а предстоящая неделя будет баловать нас настоящим бабьим летом. А все уже начинается в воскресенье, когда под воздействием скандинавского антициклона в облаках появились прорехи, и выглянувшее солнце принялось прогревать остывший накануне приземный воздух", - рассказал Тишковец.По его словам, в понедельник блокирующий "скандинавец" продолжит высушивать атмосферу, подавляя процессы образования облаков и осадков. Под утро воздух остынет до плюс 5 - плюс 10, а после полудня столбики термометров будут штурмовать 20-градусную высоту."Со вторника по четверг москвичей ждет зрелое бабье лето и идеальные условия погоды с почти летним дневным прогревом воздуха. В сумерках свежо, плюс 6 - плюс 11, а днем довольно тепло, плюс 18 - плюс 23, что близко к климатической норме августа", - рассказал синоптик.Метеоролог добавил, что в пятницу не исключено, что бабье лето "ненадолго споткнется – из-за атмосферного фронта небо нахмурится, кое-где может брызнуть незначительный дождь, что собьет показания термометров на пару градусов"."Однако в выходные инициативу вновь перехватит погожий антициклон, но станет ощутимо прохладнее. По ночам минимальные термометры покажут плюс 4 - плюс 9, в разгар днем плюс 13 - плюс 18, а это уже строго многолетние показатели сентября", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20230906/pogoda-1894490384.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894900705_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_44d7544431588d97dd2e1208bacbc217.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода, евгений тишковец
Общество, Москва, Погода, Евгений Тишковец
Москвичам пообещали бабье лето на следующей неделе
Тишковец: в центральной России на неделе ожидается бабье лето и до 23 градусов
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Предстоящая неделя будет баловать москвичей и жителей Центральной России настоящим бабьим летом, воздух может прогреться до плюс 23, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Несмотря на трехдневную паузу в мешке холода, сентябрь продолжит радовать жителей Центральной России комфортными метеоусловиями, а предстоящая неделя будет баловать нас настоящим бабьим летом. А все уже начинается в воскресенье, когда под воздействием скандинавского антициклона в облаках появились прорехи, и выглянувшее солнце принялось прогревать остывший накануне приземный воздух", - рассказал Тишковец.
По его словам, в понедельник блокирующий "скандинавец" продолжит высушивать атмосферу, подавляя процессы образования облаков и осадков. Под утро воздух остынет до плюс 5 - плюс 10, а после полудня столбики термометров будут штурмовать 20-градусную высоту.
"Со вторника по четверг москвичей ждет зрелое бабье лето и идеальные условия погоды с почти летним дневным прогревом воздуха. В сумерках свежо, плюс 6 - плюс 11, а днем довольно тепло, плюс 18 - плюс 23, что близко к климатической норме августа", - рассказал синоптик.
Метеоролог добавил, что в пятницу не исключено, что бабье лето "ненадолго споткнется – из-за атмосферного фронта небо нахмурится, кое-где может брызнуть незначительный дождь, что собьет показания термометров на пару градусов".
"Однако в выходные инициативу вновь перехватит погожий антициклон, но станет ощутимо прохладнее. По ночам минимальные термометры покажут плюс 4 - плюс 9, в разгар днем плюс 13 - плюс 18, а это уже строго многолетние показатели сентября", - добавил Тишковец.
Москвичам пообещали долгое бабье лето