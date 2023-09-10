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Эксперт прокомментировал итоги проверки долгов Молдавии перед "Газпромом" - РИА Новости, 10.09.2023
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15:48 10.09.2023 (обновлено: 15:54 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/moldaviya-1895350425.html
Эксперт прокомментировал итоги проверки долгов Молдавии перед "Газпромом"
Эксперт прокомментировал итоги проверки долгов Молдавии перед "Газпромом" - РИА Новости, 10.09.2023
Эксперт прокомментировал итоги проверки долгов Молдавии перед "Газпромом"
Власти Молдавии не провели аудит исторического долга компании "Молдовагаз", как обещали "Газпрому", потратив деньги на другую международную проверку, которая не РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T15:48
2023-09-10T15:54
экономика
молдавия
россия
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 10 сен - РИА Новости. Власти Молдавии не провели аудит исторического долга компании "Молдовагаз", как обещали "Газпрому", потратив деньги на другую международную проверку, которая не отвечает требованиям российского концерна, заявил эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) "Viitorul" Вячеслав Ионицэ в эфире телеканала ITV. Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза". "Правительство Молдавии и правительство РФ договорились провести аудит, который должен был проходить с соблюдением каких-то процедур, но Молдавия сделала смещение понятий. Мы говорим: аудит, аудит, но это не тот аудит, о котором они договорились", - сказал Ионицэ. По его словам, молдавское правительство решило провести свой аудит. Вероятно, эта проверка понадобилась, чтобы "впоследствии использовать ее результаты в качестве инструмента в переговорах с "Газпромом". Эксперт подчеркнул, что согласованный с российской стороной аудит можно было бы проводить только при согласованном отборе аудитора. Кроме того, он бы проводился за деньги "Молдовагаз", а не госбюджета Молдавии. Министр энергетики Виктор Парликов 6 сентября огласил итоги аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", заявив, что он составил 709 миллионов долларов по состоянию на конец марта прошлого года. Из этой суммы 276 миллионов не подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом", еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию - у них истек срок давности. В связи с этим правительство Молдавии предлагает выплатить "Газпрому" лишь сумму в 8,6 миллиона долларов, а остальное оспорить в суде. "Газпром" же сообщил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права. Правительство Молдавии только в августе прошлого года заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&amp;Co. Ожидалось, что первые результаты аудита станут известны еще в январе-феврале, однако срок проведения проверки был продлен до апреля. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).
https://ria.ru/20230716/moldovagaz-1884467517.html
https://ria.ru/20230903/moldavia-1893940035.html
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экономика, молдавия, россия, газпром, молдовагаз
Экономика, Молдавия, Россия, Газпром, Молдовагаз
Эксперт прокомментировал итоги проверки долгов Молдавии перед "Газпромом"

Эксперт Ионицэ: Кишинев так и не провел обещанный "Газпрому" аудит долга

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 10 сен - РИА Новости. Власти Молдавии не провели аудит исторического долга компании "Молдовагаз", как обещали "Газпрому", потратив деньги на другую международную проверку, которая не отвечает требованиям российского концерна, заявил эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) "Viitorul" Вячеслав Ионицэ в эфире телеканала ITV.
Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза".
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"Правительство Молдавии и правительство РФ договорились провести аудит, который должен был проходить с соблюдением каких-то процедур, но Молдавия сделала смещение понятий. Мы говорим: аудит, аудит, но это не тот аудит, о котором они договорились", - сказал Ионицэ.
По его словам, молдавское правительство решило провести свой аудит. Вероятно, эта проверка понадобилась, чтобы "впоследствии использовать ее результаты в качестве инструмента в переговорах с "Газпромом". Эксперт подчеркнул, что согласованный с российской стороной аудит можно было бы проводить только при согласованном отборе аудитора. Кроме того, он бы проводился за деньги "Молдовагаз", а не госбюджета Молдавии.
Министр энергетики Виктор Парликов 6 сентября огласил итоги аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", заявив, что он составил 709 миллионов долларов по состоянию на конец марта прошлого года. Из этой суммы 276 миллионов не подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом", еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию - у них истек срок давности. В связи с этим правительство Молдавии предлагает выплатить "Газпрому" лишь сумму в 8,6 миллиона долларов, а остальное оспорить в суде. "Газпром" же сообщил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.
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Правительство Молдавии только в августе прошлого года заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Ожидалось, что первые результаты аудита станут известны еще в январе-феврале, однако срок проведения проверки был продлен до апреля.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).
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