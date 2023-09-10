https://ria.ru/20230910/miroporyadok-1895263514.html

Нарышкин назвал условие для перехода к новому миропорядку

Нарышкин назвал условие для перехода к новому миропорядку - РИА Новости, 10.09.2023

Нарышкин назвал условие для перехода к новому миропорядку

Для перехода к новому многополярному миропорядку нужно сосредоточиться на сотрудничестве незападных стран, заявил в рамках Восточного экономического форума... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T04:12

2023-09-10T04:12

2023-09-10T05:17

сергей нарышкин

дальневосточный федеральный университет

россия

азия

владивосток

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Для перехода к новому многополярному миропорядку нужно сосредоточиться на сотрудничестве незападных стран, заявил в рамках Восточного экономического форума директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."Давно назревший переход к новому многополярному миропорядку неизбежно сталкивается с сопротивлением со стороны бенефициаров прежней неоколониальной системы. Чтобы преодолеть этот барьер на пути к более справедливому мироустройству, необходимо обратиться к истокам убежденности коллективного Запада в своем праве на установление глобальной гегемонии", - сказал он в видеообращении на конференции "Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир" на ВЭФ.Эта уверенность, основанная на неуважении к другим народам и культурам, как отметил Нарышкин, нередко диктует странам Запада глубоко ошибочные шаги, направленные на сохранение своего якобы привилегированного статуса.По его словам, ложные тезисы о безальтернативности западного пути развития и исторической предопределенности доминирования Запада в международных делах уже причинили немалый ущерб и страдания всему человечеству. "Поэтому сегодня так важно обобщить опыт национально-освободительных движений в странах Азии, проанализировать роль Советского Союза в его партнеров в ликвидации колониальной системы, сосредоточиться на примерах межгосударственного сотрудничества незападных стран. Следует выработать альтернативные принципы мироустройства, основанные на взаимном уважении и суверенитете, подлинном равноправии всех участников международных отношений", - отметил Нарышкин.Восьмой Восточный экономический форум пройдет 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230910/vuzy-1895262547.html

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сергей нарышкин, дальневосточный федеральный университет, россия, азия, владивосток, вэф-2023