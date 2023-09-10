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Нарышкин назвал условие для перехода к новому миропорядку - РИА Новости, 10.09.2023
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04:12 10.09.2023 (обновлено: 05:17 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/miroporyadok-1895263514.html
Нарышкин назвал условие для перехода к новому миропорядку
Нарышкин назвал условие для перехода к новому миропорядку - РИА Новости, 10.09.2023
Нарышкин назвал условие для перехода к новому миропорядку
Для перехода к новому многополярному миропорядку нужно сосредоточиться на сотрудничестве незападных стран, заявил в рамках Восточного экономического форума... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T04:12
2023-09-10T05:17
сергей нарышкин
дальневосточный федеральный университет
россия
азия
владивосток
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Для перехода к новому многополярному миропорядку нужно сосредоточиться на сотрудничестве незападных стран, заявил в рамках Восточного экономического форума директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.&quot;Давно назревший переход к новому многополярному миропорядку неизбежно сталкивается с сопротивлением со стороны бенефициаров прежней неоколониальной системы. Чтобы преодолеть этот барьер на пути к более справедливому мироустройству, необходимо обратиться к истокам убежденности коллективного Запада в своем праве на установление глобальной гегемонии&quot;, - сказал он в видеообращении на конференции &quot;Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир&quot; на ВЭФ.Эта уверенность, основанная на неуважении к другим народам и культурам, как отметил Нарышкин, нередко диктует странам Запада глубоко ошибочные шаги, направленные на сохранение своего якобы привилегированного статуса.По его словам, ложные тезисы о безальтернативности западного пути развития и исторической предопределенности доминирования Запада в международных делах уже причинили немалый ущерб и страдания всему человечеству. "Поэтому сегодня так важно обобщить опыт национально-освободительных движений в странах Азии, проанализировать роль Советского Союза в его партнеров в ликвидации колониальной системы, сосредоточиться на примерах межгосударственного сотрудничества незападных стран. Следует выработать альтернативные принципы мироустройства, основанные на взаимном уважении и суверенитете, подлинном равноправии всех участников международных отношений", - отметил Нарышкин.Восьмой Восточный экономический форум пройдет 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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сергей нарышкин, дальневосточный федеральный университет, россия, азия, владивосток, вэф-2023
Сергей Нарышкин, Дальневосточный федеральный университет, Россия, Азия, Владивосток, ВЭФ-2023
Нарышкин назвал условие для перехода к новому миропорядку

Нарышкин: для нового миропорядка нужно укрепить сотрудничество незападных стран

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Для перехода к новому многополярному миропорядку нужно сосредоточиться на сотрудничестве незападных стран, заявил в рамках Восточного экономического форума директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
«

"Давно назревший переход к новому многополярному миропорядку неизбежно сталкивается с сопротивлением со стороны бенефициаров прежней неоколониальной системы. Чтобы преодолеть этот барьер на пути к более справедливому мироустройству, необходимо обратиться к истокам убежденности коллективного Запада в своем праве на установление глобальной гегемонии", - сказал он в видеообращении на конференции "Колониализм на Востоке и его влияние на современный мир" на ВЭФ.

Эта уверенность, основанная на неуважении к другим народам и культурам, как отметил Нарышкин, нередко диктует странам Запада глубоко ошибочные шаги, направленные на сохранение своего якобы привилегированного статуса.
По его словам, ложные тезисы о безальтернативности западного пути развития и исторической предопределенности доминирования Запада в международных делах уже причинили немалый ущерб и страдания всему человечеству.
"Поэтому сегодня так важно обобщить опыт национально-освободительных движений в странах Азии, проанализировать роль Советского Союза в его партнеров в ликвидации колониальной системы, сосредоточиться на примерах межгосударственного сотрудничества незападных стран. Следует выработать альтернативные принципы мироустройства, основанные на взаимном уважении и суверенитете, подлинном равноправии всех участников международных отношений", - отметил Нарышкин.
Восьмой Восточный экономический форум пройдет 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
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Сергей НарышкинДальневосточный федеральный университетРоссияАзияВладивостокВЭФ-2023
 
 
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