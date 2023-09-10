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Процедура выборов мэра Москвы

Процедура выборов мэра Москвы - РИА Новости, 10.09.2023

Процедура выборов мэра Москвы

Выборы мэра Москвы проводятся в соответствии с основными законодательными актами РФ и города Москвы – Конституцией РФ, федеральным законом "Об основных... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T01:30

2023-09-10T01:30

2023-09-10T01:30

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Выборы мэра Москвы проводятся в соответствии с основными законодательными актами РФ и города Москвы – Конституцией РФ, федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Уставом города Москвы, Избирательным кодексом города Москвы.В соответствии с уставом Москвы, мэр является высшим должностным лицом города Москвы. Избирается сроком на пять лет жителями Москвы на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.Выборы мэра назначает Московская городская дума. Данное решение должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.Выборы мэра Москвы проводятся по городскому избирательному округу, в состав которого входит вся территория города Москвы.Правом голосовать на выборах мэра обладают жители Москвы, достигшие 18 лет.Мэром Москвы может быть избран гражданин Российской Федерации, обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом пассивным избирательным правом, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, и достигший возраста 30 лет.Не имеют права быть избранными граждане РФ, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких, особо тяжких преступлений, а также некоторых преступлений средней тяжести, и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления.Гражданам, ранее имевшим судимость за совершение тяжких преступлений, запрещено участвовать в выборах до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости. В случае особо тяжких преступлений этот срок составляет 15 лет, средней тяжести – пять лет.Не имеют права быть избранными также граждане, осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, а также осужденные за совершение указанных преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.Кроме того, не могут быть выдвинуты кандидатами граждане, причастные к деятельности экстремистских или террористических организаций, запрещенных в РФ (срок ограничений – от трех до пяти лет в зависимости от участия и статуса в данных организациях).Гражданин РФ, замещавший должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и отрешенный от этой должности президентом РФ, не может быть выдвинут кандидатом на должность мэра Москвы в течение пяти лет, исчисляемых со дня вступления в силу указа президента РФ об отрешении его от должности.Кандидаты на должность мэра Москвы выдвигаются политическими партиями, имеющими в соответствии с федеральным законодательством право участвовать в выборах, либо их региональными отделениями. Также выдвижение кандидатов может быть осуществлено в порядке самовыдвижения. От каждой партии может быть выдвинут только один кандидат на должность мэра Москвы.Кандидаты на должность мэра Москвы должны заручиться поддержкой 6% депутатов представительных органов местного самоуправления и (или) избранных на выборах глав муниципальных образований.Кандидаты-самовыдвиженцы также должны собрать подписи избирателей – 0,5% от числа избирателей Москвы.Кандидат на пост мэра Москвы обязан закрыть счета и вклады в иностранных банках, расположенных за пределами России, либо перевести их в российские кредитные организации.Кандидаты, получающие зарубежное финансирование, обязаны информировать избирателей о выполнении ими функций иностранных агентов. Кроме того, кандидаты должны информировать избирателей о наличии у них судимости.Кандидат на должность мэра Москвы одновременно с иными документами, необходимыми для регистрации, представляет в письменной форме в избирком фамилии трех кандидатов в Совет Федерации. Один из них в случае избрания представившего ее кандидата будет наделена полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти города Москвы.Выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, а также сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения данных кандидатов осуществляется в течение 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов.Регистрация кандидата на должность мэра Москвы производится Городской комиссией.Кандидат на должность мэра вправе назначить 500 доверенных лиц.Агитационный период для кандидата начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться.Проведение предвыборной агитации в день голосования и в предшествующий ему день запрещается.Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов, производятся избирательными комиссиями за счет средств, выделенных на эти цели из бюджета города Москвы.Кандидаты на должность мэра Москвы обязаны создавать собственные избирательные фонды для финансирования своей избирательной кампании.Избирательные фонды кандидатов могут создаваться за счет: собственных средств кандидата, которые в совокупности не могут превышать 3% от предельной суммы расходов средств избирательного фонда кандидата на должность мэра Москвы; средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением (не из средств избирательного фонда избирательного объединения) – не более 50% от предельной суммы расходов; добровольных пожертвований граждан – не более 0,5% от предельной суммы расходов; добровольных пожертвований юридических лиц – не более 10% от предельной суммы расходов.Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда кандидата на должность мэра Москвы не может превышать 250 миллионов рублей.По решению Городской комиссии голосование на выборах мэра Москвы может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не подлежит пересмотру.Голосование на выборах мэра Москвы проводится в день голосования с 8.00 до 20.00 часов. В случае если на территории избирательного участка расположено место жительства (место пребывания) избирателей, рабочее время которых совпадает с временем голосования (при работе на предприятиях с непрерывным циклом работы), по решению Городской комиссии время начала голосования на этом избирательном участке может быть перенесено на более раннее время, но не более чем на два часа.О дне, времени и месте голосования территориальные и участковые комиссии обязаны оповестить избирателей не позднее чем за 10 дней до дня голосования через средства массовой информации или иным способом.Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не допускается.Бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.При получении бюллетеня избиратель проставляет в списке избирателей серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в список избирателей членом участковой комиссии с правом решающего голоса.Фамилии кандидатов размещаются в бюллетене в алфавитном порядке.Голосование проводится путем нанесения избирателем в избирательном бюллетене любого знака в квадрате, относящемся к кандидату, в пользу которого был сделан выбор.Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, доверенным лицом кандидата, избирательного объединения, наблюдателем.Заполненные бюллетени опускаются избирателями в опечатанные (опломбированные) ящики для голосования либо в технические средства подсчета голосов при их использовании.Граждане, которые в день голосования не могут посетить избирательный участок по уважительной причине (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) могут проголосовать вне помещения для голосования. Для этого им необходимо подать соответствующее заявление в течение 10 дней до дня голосования.При проведении выборов мэра Москвы может проводиться дистанционное электронное голосование.Для участия в дистанционном электронном голосовании избиратель обращается на специальный портал в сети интернет (в том числе с использованием специального мобильного приложения), определенный в порядке дистанционного электронного голосования, и проходит процедуры аутентификации и идентификации, а также подтверждения личности, после чего получает доступ к дистанционному электронному голосованию.В ходе дистанционного электронного голосования осуществляется процедура анонимизации, по завершении которой осуществляется переход к электронному бюллетеню и предоставляется возможность после ознакомления с необходимой информацией и порядком его заполнения осуществить волеизъявление путем проставления в электронном виде отметки в квадрате, относящемся к позиции, в пользу которой сделан выбор. После осуществления волеизъявления избирателем изменение волеизъявления (повторное волеизъявление) не допускается. Избиратель, получивший доступ к дистанционному электронному голосованию, не вправе получить бюллетень на избирательном участке.При проведении дистанционного электронного голосования анонимизированные результаты волеизъявления по мере их формирования незамедлительно зашифровываются и сохраняются в зашифрованном виде в цепочке блоков информации в соответствующей базе данных. Зашифрование результатов волеизъявления производится с использованием ключа зашифрования. Расшифрование результатов волеизъявления с использованием ключа зашифрования невозможно. После завершения голосования расшифрование результатов волеизъявления производится с использованием ключа расшифрования.Городская комиссия определяет результаты выборов не позднее чем на седьмой день со дня голосования.Избранным на должность мэра Москвы признается кандидат, набравший более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.Если в избирательный бюллетень было включено более двух зарегистрированных кандидатов и ни один из них не был избран на должность мэра, Городская комиссия назначает повторное голосование по двум зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей. Повторное голосование проводится через 14 дней со дня голосования на общих выборах.Если до проведения повторного голосования один из зарегистрированных кандидатов, по которому должно проводиться повторное голосование, снял свою кандидатуру или выбыл по иным обстоятельствам, его место по решению Городской комиссии передается следующему по числу полученных голосов кандидату, ранее участвовавшему в данных выборах.По итогам повторного голосования избранным на должность мэра считается зарегистрированный кандидат, получивший при голосовании большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к числу голосов избирателей, поданных за другого зарегистрированного кандидата.Повторное голосование может проводиться по одной кандидатуре в случае, если после выбытия зарегистрированных кандидатов останется только один зарегистрированный кандидат. При этом зарегистрированный кандидат считается избранным на должность мэра, если он получил не менее 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В случае выбытия всех кандидатов проводятся повторные выборы.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, москва, политика, россия, московская городская дума, совет федерации рф, единый день голосования в россии — 2023