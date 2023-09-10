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Медведев предположил, какой может быть новая атака террористов на США - РИА Новости, 10.09.2023
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11:11 10.09.2023 (обновлено: 16:40 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/medvedev-1895301527.html
Медведев предположил, какой может быть новая атака террористов на США
Медведев предположил, какой может быть новая атака террористов на США - РИА Новости, 10.09.2023
Медведев предположил, какой может быть новая атака террористов на США
"Вселенская борзота" США может спровоцировать новый теракт наподобие 11 сентября, но уже с применением ядерного или биологического оружия, написал заместитель... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T11:11
2023-09-10T16:40
в мире
сша
дмитрий медведев
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. "Вселенская борзота" США может спровоцировать новый теракт наподобие 11 сентября, но уже с применением ядерного или биологического оружия, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.По его словам, вроде бы все привыкли к хамству и отвратительной самовлюбленности западных стран и особенно США, к их "вселенской борзоте по любому вопросу", но все равно иногда такое поведение вызывает возмущение.&quot;Не хочу накликать, но они дождутся, что в какой-то момент террористы снова осуществят атаку в стиле 11/09/2001, но с атомной или биологической составляющей&quot;, — отметил Медведев.Или же, предположил он, сдадут нервы у кого-то из руководителей ядерных стран, и тот решится использовать оружие массового поражения."Тем более что ядерный клуб постоянно расширяется, значительная его часть никакими обязательствами не связана", — добавил зампред Совбеза.В таком случае, считает он, останется только собирать деньги на новый монумент в районе Ground Zero. И это в лучшем случае, а в худшем — венки просто опустят на воду.Утром 11 сентября 2011 года террористы угнали четыре пассажирских самолета. Два из них они направили в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий врезался в западное крыло Пентагона, а четвертый упал и разбился возле города Питтсбурга. Общее число жертв терактов составило 2997 человек.
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в мире, сша, дмитрий медведев
В мире, США, Дмитрий Медведев
Медведев предположил, какой может быть новая атака террористов на США

Медведев допустил новый теракт в США наподобие 11 сентября с применением ЯО

© AP Photo / Gene BoyarsТеракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© AP Photo / Gene Boyars
Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. "Вселенская борзота" США может спровоцировать новый теракт наподобие 11 сентября, но уже с применением ядерного или биологического оружия, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
По его словам, вроде бы все привыкли к хамству и отвратительной самовлюбленности западных стран и особенно США, к их "вселенской борзоте по любому вопросу", но все равно иногда такое поведение вызывает возмущение.
«

"Не хочу накликать, но они дождутся, что в какой-то момент террористы снова осуществят атаку в стиле 11/09/2001, но с атомной или биологической составляющей", — отметил Медведев.

Или же, предположил он, сдадут нервы у кого-то из руководителей ядерных стран, и тот решится использовать оружие массового поражения.
"Тем более что ядерный клуб постоянно расширяется, значительная его часть никакими обязательствами не связана", — добавил зампред Совбеза.
В таком случае, считает он, останется только собирать деньги на новый монумент в районе Ground Zero. И это в лучшем случае, а в худшем — венки просто опустят на воду.
Утром 11 сентября 2011 года террористы угнали четыре пассажирских самолета. Два из них они направили в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий врезался в западное крыло Пентагона, а четвертый упал и разбился возле города Питтсбурга. Общее число жертв терактов составило 2997 человек.
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