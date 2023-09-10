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Илон Маск признал, кто на самом деле управляет США
Илон Маск признал, кто на самом деле управляет США - РИА Новости, 10.09.2023
Илон Маск признал, кто на самом деле управляет США
Настоящим президентом США является не Джо Байден, а тот человек, который контролирует его телесуфлер, такое мнение выразил Илон Маск на своей странице в X. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T04:54
2023-09-10T04:54
2023-09-10T12:28
в мире
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илон маск
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Настоящим президентом США является не Джо Байден, а тот человек, который контролирует его телесуфлер, такое мнение выразил Илон Маск на своей странице в X.Так миллиардер прокомментировал иронические слова представителя республиканской партии США Боба Маккобба о том, что, кто бы ни управлял Байденом, он "абсолютно некомпетентен" и ему нужно объявить "импичмент"."Настоящий президент — тот, кто контролирует телесуфлер", — выразил свое мнение Маск.Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
https://ria.ru/20230910/bayden-1895263909.html
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В мире, США, Илон Маск, Джо Байден
Илон Маск признал, кто на самом деле управляет США
Илон Маск: США управляет человек, контролирующий телесуфлер Джо Байдена