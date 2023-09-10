https://ria.ru/20230910/mask-1895253955.html

СМИ сообщили о тайном ребенке Илона Маска

СМИ сообщили о тайном ребенке Илона Маска - РИА Новости, 10.09.2023

СМИ сообщили о тайном ребенке Илона Маска

Портал Business Insider со ссылкой на еще не опубликованную биографию американского предпринимателя Илона Маска сообщил, что у бизнесмена есть тайный третий... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T00:37

2023-09-10T00:37

2023-09-10T00:41

илон маск

tesla motors

граймс (клэр буше)

в мире

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Портал Business Insider со ссылкой на еще не опубликованную биографию американского предпринимателя Илона Маска сообщил, что у бизнесмена есть тайный третий ребенок по имени Техно Механиус от канадской певицы Граймс, мальчик оказался десятым ребенком предпринимателя. "Новая биография Илона Маска подтверждает, что у генерального директора Tesla был ранее не зарегистрированный третий ребенок от его бывшей партнерши, канадского музыканта Граймс", - пишет портал. Отмечается, что мальчика зовут Техно Механиус, а его прозвище - Тау. Возраст ребенка не разглашается. Вместе с Техно Механиусом у Маска теперь есть десять известных общественности биологических детей от трех разных женщин. Согласно данным New York Times, новая биография Маска, автором которой является журналист Уолтер Айзексон, должна быть выпущена на следующей неделе. В 2022 году Business Insider со ссылкой на попавшие в его распоряжение судебные документы сообщило, что у Маска и директора по операциям основанной им компании Neuralink Шивон Зилис в 2021 году тайно родились близнецы. Илон Маск официально был дважды женат. От первого брака (2000-2008) с Джастин Уилсон у него пятеро детей. Со второй женой – британской актрисой Талулой Райли – Маск состоял в браке в 2010-2012 и 2013-2016 годах. С мая 2018 года миллиардер был в гражданском браке с канадской певицей и музыкантом Граймс (урожденной Клэр Буше). В 2020 году у пары родился первенец, которому они дали имя X Æ A-12 (произносится имя как "Икс Эш Эй Твелв Маск"). В сентябре 2021 года Маск и Граймс расстались, а в конце 2021 года у пары появился второй ребенок. Девочка, которую выносила суррогатная мать, получила имя Экза Дарк Сайдириэль (Exa Dark Sideræl).

https://ria.ru/20230908/mask-1894885982.html

https://ria.ru/20230902/britaniya-1893788497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

илон маск, tesla motors, граймс (клэр буше), в мире