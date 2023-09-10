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Жители Марракеша провели ночь на улице, опасаясь повторного землетрясения - РИА Новости, 10.09.2023
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09:29 10.09.2023 (обновлено: 10:12 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/marrakesh-1895289354.html
Жители Марракеша провели ночь на улице, опасаясь повторного землетрясения
Жители Марракеша провели ночь на улице, опасаясь повторного землетрясения - РИА Новости, 10.09.2023
Жители Марракеша провели ночь на улице, опасаясь повторного землетрясения
Жители Марракеша провели ночь в парках и на улицах, опасаясь повторного землетрясения, рассказали РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T09:29
2023-09-10T10:12
в мире
марракеш
марокко
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Жители Марракеша провели ночь в парках и на улицах, опасаясь повторного землетрясения, рассказали РИА Новости очевидцы. &quot;Люди ночевали на улицах, такая картина во всех районах города. Потому что сейсмическая активность сохраняется, мы этого не ощущаем, но ее можно наблюдать по воде в бассейне, например&quot;, — сказал собеседник агентства.Что касается продовольственного обеспечения города, то, по словам очевидца, в магазинах есть и вода, и все необходимые продукты. &quot;Только есть дефицит дешевого хлеба, но пекут. И на прилавках есть подороже&quot;, — добавил он.Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Очаг располагался в 80 километрах от Марракеша, на глубине 10 километров. Затем последовали как минимум четыре афтершока магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. Жертвами стихийного бедствия стали более двух тысяч человек, еще примерно столько же пострадали. Король Мухаммед VI объявил в Марокко трехдневный траур.
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в мире, марракеш, марокко
В мире, Марракеш, Марокко
Жители Марракеша провели ночь на улице, опасаясь повторного землетрясения

Жители Марракеша ночевали в парках и на улице, опасаясь повторного землетрясения

© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетяхПовреждения в результате прошедшего в 80 километрах от Марракеша землетрясения
Повреждения в результате прошедшего в 80 километрах от Марракеша землетрясения
© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетях
Повреждения в результате прошедшего в 80 километрах от Марракеша землетрясения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Жители Марракеша провели ночь в парках и на улицах, опасаясь повторного землетрясения, рассказали РИА Новости очевидцы.
«

"Люди ночевали на улицах, такая картина во всех районах города. Потому что сейсмическая активность сохраняется, мы этого не ощущаем, но ее можно наблюдать по воде в бассейне, например", — сказал собеседник агентства.

Что касается продовольственного обеспечения города, то, по словам очевидца, в магазинах есть и вода, и все необходимые продукты.
«

"Только есть дефицит дешевого хлеба, но пекут. И на прилавках есть подороже", — добавил он.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Очаг располагался в 80 километрах от Марракеша, на глубине 10 километров. Затем последовали как минимум четыре афтершока магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3.
Жертвами стихийного бедствия стали более двух тысяч человек, еще примерно столько же пострадали. Король Мухаммед VI объявил в Марокко трехдневный траур.
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