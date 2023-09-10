https://ria.ru/20230910/marrakesh-1895289354.html

Жители Марракеша провели ночь на улице, опасаясь повторного землетрясения

Жители Марракеша провели ночь на улице, опасаясь повторного землетрясения - РИА Новости, 10.09.2023

Жители Марракеша провели ночь на улице, опасаясь повторного землетрясения

Жители Марракеша провели ночь в парках и на улицах, опасаясь повторного землетрясения, рассказали РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T09:29

2023-09-10T09:29

2023-09-10T10:12

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марокко

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Жители Марракеша провели ночь в парках и на улицах, опасаясь повторного землетрясения, рассказали РИА Новости очевидцы. "Люди ночевали на улицах, такая картина во всех районах города. Потому что сейсмическая активность сохраняется, мы этого не ощущаем, но ее можно наблюдать по воде в бассейне, например", — сказал собеседник агентства.Что касается продовольственного обеспечения города, то, по словам очевидца, в магазинах есть и вода, и все необходимые продукты. "Только есть дефицит дешевого хлеба, но пекут. И на прилавках есть подороже", — добавил он.Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Очаг располагался в 80 километрах от Марракеша, на глубине 10 километров. Затем последовали как минимум четыре афтершока магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. Жертвами стихийного бедствия стали более двух тысяч человек, еще примерно столько же пострадали. Король Мухаммед VI объявил в Марокко трехдневный траур.

https://ria.ru/20230909/zemletryasenie-1895154287.html

марракеш

марокко

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в мире, марракеш, марокко