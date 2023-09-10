https://ria.ru/20230910/manipulyatsiya-1895260678.html

Кинолог ответил на вопрос, умеют ли собаки манипулировать человеком

Кинолог ответил на вопрос, умеют ли собаки манипулировать человеком - РИА Новости, 10.09.2023

Кинолог ответил на вопрос, умеют ли собаки манипулировать человеком

Некоторым собаководам кажется, что их собака пытается манипулировать ими, чтобы выпросить возможность погулять пораньше или поделиться человеческой едой, однако РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T03:04

2023-09-10T03:04

2023-09-10T03:04

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Некоторым собаководам кажется, что их собака пытается манипулировать ими, чтобы выпросить возможность погулять пораньше или поделиться человеческой едой, однако животные лишены такого умения и всего лишь повторяют выученные действия, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Из-за того, что собаководы любят очеловечивать собак, им часто приписывают несуществующие умения. На самом деле собаки не умеют манипулировать, питомцы не располагают развитым абстрактным мышлением, чтобы просчитывать свои стратегии. То, что человеку напоминает манипуляцию, на самом деле просто выученное поведение собак. Чаще всего причиной этого поведения является сам хозяин, который и помогает сформироваться такой привычке, поощряя какие-либо действия питомца", - сказал Голубев. По его словам, такое поведение может формироваться из-за совпадения действия и некоторого события. Например, если за ужином собака потрогала хозяина лапой, а тот поделился кусочком чего-то съедобного, то питомец запомнил эту схему, у него выработается причинно-следственная связь. Если такое поведение постоянно закрепляется, то собака чаще будет его демонстрировать. В качестве ещё одного примера распространённой "манипуляции" кинолог назвал привычку собаки будить хозяина по утрам, чтобы пойти гулять. Если собаковод будет поощрять это поведение, то питомец будет принимать его за норму. "Ситуация, когда собака манипулирует хозяином, чтобы выйти на прогулку, может быть оправдана только тогда, когда питомца забывают вывести погулять или делают слишком долгий перерыв. В такие моменты нужно понимать мотивацию собаки и сопоставлять ее со своим поведением. Возможно, вы забыли покормить питомца или вывести погулять, а, возможно, вы просто позволяете собаке лишнее, а она запомнила эту ситуацию и продолжает демонстрировать такое поведение", – добавил Голубев. Он подчеркнул, что границы дозволенного для собаки определяет хозяин. Для коррекции нежелательного поведения нужно сначала разобраться в мотивации собаки и сопоставить её с подходом собаковода к воспитанию и уходу за питомцем, отметил президент РКФ. Если не соблюдать режим кормления или прогулок, то "манипуляции" со стороны собаки могут оказаться вполне оправданным требованием удовлетворить свои естественные потребности. Но если такое поведение – следствие неправильного подхода к воспитанию, то важно сделать работу над ошибками, указал Голубев. Чтобы скорректировать нежелательное поведение он посоветовал попробовать прекратить подкреплять его. Для этого нужно игнорировать желание собаки всякий раз, когда она пытается добиться желаемого. Кинолог уточнил, что прекратить такое поведение скорее всего получится не сразу, особенно если у собаки есть прочные ассоциации. Питомец может продолжать привлекать внимание, но со временем он поймет, что таким образом своей цели не достичь. Голубев также порекомендовал хозяевам таких собак набраться терпения, поскольку они будут наблюдать, как их питомцы увеличат интенсивность своих действий, станут сильнее стучать лапой или, например, выть.

https://ria.ru/20230903/kinolog-1893890176.html

https://ria.ru/20230820/kinolog-1891077275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)