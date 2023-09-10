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Путин поговорил по телефону с лидером Мали переходного периода - РИА Новости, 10.09.2023
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13:54 10.09.2023 (обновлено: 14:02 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/mali-1895327190.html
Путин поговорил по телефону с лидером Мали переходного периода
Путин поговорил по телефону с лидером Мали переходного периода - РИА Новости, 10.09.2023
Путин поговорил по телефону с лидером Мали переходного периода
По инициативе малийской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом переходного периода страны Ассими Гойтой, они... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T13:54
2023-09-10T14:02
владимир путин
мали
россия
ассими гойта
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. По инициативе малийской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом переходного периода страны Ассими Гойтой, они обсудили взаимодействие в различных областях, включая торгово-экономическую, гуманитарную сферы и борьбу с терроризмом, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе малийской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой... Проведен обстоятельный обмен мнениями о практических мерах по дальнейшему развитию российско-малийского взаимодействия в различных областях, включая торгово-экономическую, гуманитарную сферы и борьбу с терроризмом", - говорится в сообщении.Кроме того, Путин выразил президенту Мали соболезнования в связи с осуществленной террористами 7 сентября атакой на северо-востоке страны.
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владимир путин, мали, россия, ассими гойта
Владимир Путин, Мали, Россия, Ассими Гойта
Путин поговорил по телефону с лидером Мали переходного периода

Путин обсудил по телефону с лидером Мали Гойтой борьбу с терроризмом

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. По инициативе малийской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом переходного периода страны Ассими Гойтой, они обсудили взаимодействие в различных областях, включая торгово-экономическую, гуманитарную сферы и борьбу с терроризмом, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе малийской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой... Проведен обстоятельный обмен мнениями о практических мерах по дальнейшему развитию российско-малийского взаимодействия в различных областях, включая торгово-экономическую, гуманитарную сферы и борьбу с терроризмом", - говорится в сообщении.
Кроме того, Путин выразил президенту Мали соболезнования в связи с осуществленной террористами 7 сентября атакой на северо-востоке страны.
Солдаты правительственных войск Мали - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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8 сентября, 00:10
 
Владимир ПутинМалиРоссияАссими Гойта
 
 
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