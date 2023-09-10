https://ria.ru/20230910/mali-1895327190.html

Путин поговорил по телефону с лидером Мали переходного периода

Путин поговорил по телефону с лидером Мали переходного периода - РИА Новости, 10.09.2023

Путин поговорил по телефону с лидером Мали переходного периода

По инициативе малийской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом переходного периода страны Ассими Гойтой, они... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T13:54

2023-09-10T13:54

2023-09-10T14:02

владимир путин

мали

россия

ассими гойта

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. По инициативе малийской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом переходного периода страны Ассими Гойтой, они обсудили взаимодействие в различных областях, включая торгово-экономическую, гуманитарную сферы и борьбу с терроризмом, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе малийской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой... Проведен обстоятельный обмен мнениями о практических мерах по дальнейшему развитию российско-малийского взаимодействия в различных областях, включая торгово-экономическую, гуманитарную сферы и борьбу с терроризмом", - говорится в сообщении.Кроме того, Путин выразил президенту Мали соболезнования в связи с осуществленной террористами 7 сентября атакой на северо-востоке страны.

https://ria.ru/20230908/mali-1894866261.html

мали

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, мали, россия, ассими гойта