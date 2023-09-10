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Носов лидирует на выборах главы Колымы, обработано 30 процентов протоколов - РИА Новости, 10.09.2023
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15:18 10.09.2023 (обновлено: 15:19 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/magadan-1895343736.html
Носов лидирует на выборах главы Колымы, обработано 30 процентов протоколов
Носов лидирует на выборах главы Колымы, обработано 30 процентов протоколов - РИА Новости, 10.09.2023
Носов лидирует на выборах главы Колымы, обработано 30 процентов протоколов
Действующий губернатор Магаданской области Сергей Носов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 73,78%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T15:18
2023-09-10T15:19
политика
цик рф
магаданская область
сергей носов
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Магаданской области Сергей Носов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 73,78%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 30,11% протоколов.Кандидат от КПРФ Сергей Гончаренко набирает 10,10%, Роман Исаев (ЛДПР) - 8,80%, Олег Прикоки ("Справедливая Россия - За правду") - 5,04%.
https://ria.ru/20230910/gubernatory-1894746164.html
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политика, цик рф, магаданская область, сергей носов
Политика, ЦИК РФ, Магаданская область, Сергей Носов
Носов лидирует на выборах главы Колымы, обработано 30 процентов протоколов

Сергей Носов лидирует на выборах губернатора Колымы с 73,78% голосов

© Фото : Правительство Магаданской областиСергей Носов
Сергей Носов - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© Фото : Правительство Магаданской области
Сергей Носов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Магаданской области Сергей Носов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 73,78%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 30,11% протоколов.
Кандидат от КПРФ Сергей Гончаренко набирает 10,10%, Роман Исаев (ЛДПР) - 8,80%, Олег Прикоки ("Справедливая Россия - За правду") - 5,04%.
Сотрудник типографии во время проверки бюллетеней для голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Процедура выборов губернаторов в России
01:45
 
ПолитикаЦИК РФМагаданская областьСергей Носов
 
 
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