https://ria.ru/20230910/magadan-1895343736.html

Носов лидирует на выборах главы Колымы, обработано 30 процентов протоколов

Носов лидирует на выборах главы Колымы, обработано 30 процентов протоколов - РИА Новости, 10.09.2023

Носов лидирует на выборах главы Колымы, обработано 30 процентов протоколов

Действующий губернатор Магаданской области Сергей Носов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 73,78%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T15:18

2023-09-10T15:18

2023-09-10T15:19

политика

цик рф

магаданская область

сергей носов

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Магаданской области Сергей Носов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 73,78%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 30,11% протоколов.Кандидат от КПРФ Сергей Гончаренко набирает 10,10%, Роман Исаев (ЛДПР) - 8,80%, Олег Прикоки ("Справедливая Россия - За правду") - 5,04%.

https://ria.ru/20230910/gubernatory-1894746164.html

магаданская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, цик рф, магаданская область, сергей носов