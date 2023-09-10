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"Единая Россия" лидирует на выборах в ЛНР после обработки 53,38% протоколов

"Единая Россия" лидирует на выборах в ЛНР после обработки 53,38% протоколов - РИА Новости, 10.09.2023

"Единая Россия" лидирует на выборах в ЛНР после обработки 53,38% протоколов

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание ЛНР с 74,72% голосов избирателей после обработки 53,38% протоколов, сообщила зампредседателя... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T18:10

2023-09-10T18:10

2023-09-10T18:21

единый день голосования в россии — 2023

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ЛУГАНСК, 10 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание ЛНР с 74,72% голосов избирателей после обработки 53,38% протоколов, сообщила зампредседателя избирательной комиссии ЛНР Марианна Сумская."По предварительным данным на 18.00 с учетом протоколов, поступивших с экстерриториальных участков избирательных комиссий, …по итогам обработанных протоколов "Единая Россия" - 74,72%, ЛДПР - 9,88%, "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" - 5,33%, партия "Новые люди" - 1,82%, КПРФ - 7,36%. Обработано протоколов 53,38%", - сказала Сумская.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

единый день голосования в россии — 2023