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Самка дальневосточного леопарда, подопечная Памелы Андерсон, стала бабушкой
Самка дальневосточного леопарда, подопечная Памелы Андерсон, стала бабушкой - РИА Новости, 10.09.2023
Самка дальневосточного леопарда, подопечная Памелы Андерсон, стала бабушкой
Дальневосточный леопард Памела, которую опекает голливудская актриса Памела Андерсон, в третий раз стала бабушкой, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T12:02
2023-09-10T12:02
2023-09-10T16:36
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приморский край
памела андерсон
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Дальневосточный леопард Памела, которую опекает голливудская актриса Памела Андерсон, в третий раз стала бабушкой, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор нацпарка "Земля леопарда" Виктор Бардюк."Зафиксировали, как ее дочка принесла выводок леопардов. Два котенка в последнем. А так шесть-восемь (внуков всего. — Прим. ред.)", — сказал он.По словам Бардюка, Памела нормально себя чувствует и охотится. Директор нацпарка пояснил, что наблюдение за леопардами ведется с помощью фотоловушек. Камеры установлены так, что звери не могут не попасть в объектив. Памела Андерсон в 2015 году принимала участие в Восточном экономическом форуме, где обсуждала с главой Минприроды вопросы сохранения популяции амурских тигров и дальневосточных леопардов. Тогда актриса стала хранителем самки дальневосточного леопарда, которую назвали в ее честь. С тех пор леопард Памела принесла потомство дважды.Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края и на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Несколько особей замечали у границы с КНДР. Ядро популяции обитает в национальном парке "Земля леопарда". По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе насчитывается 121 взрослый дальневосточный леопард. С 10 по 13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке проходит VIII Восточный экономический форум. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, приморский край, памела андерсон, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), вэф-2023
Хорошие новости, Общество, Россия, Приморский край, Памела Андерсон, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), ВЭФ-2023
Самка дальневосточного леопарда, подопечная Памелы Андерсон, стала бабушкой
В Приморье самка леопарда, опекаемая Памелой Андерсон, стала трижды бабушкой
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Дальневосточный леопард Памела, которую опекает голливудская актриса Памела Андерсон, в третий раз стала бабушкой, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор нацпарка "Земля леопарда" Виктор Бардюк.
«
"Зафиксировали, как ее дочка принесла выводок леопардов. Два котенка в последнем. А так шесть-восемь (внуков всего. — Прим. ред.)", — сказал он.
По словам Бардюка, Памела нормально себя чувствует и охотится. Директор нацпарка пояснил, что наблюдение за леопардами ведется с помощью фотоловушек. Камеры установлены так, что звери не могут не попасть в объектив.
Памела Андерсон в 2015 году принимала участие в Восточном экономическом форуме, где обсуждала с главой Минприроды вопросы сохранения популяции амурских тигров и дальневосточных леопардов. Тогда актриса стала хранителем самки дальневосточного леопарда, которую назвали в ее честь. С тех пор леопард Памела принесла потомство дважды.
Леопарды, тигры, сайгаки. Где увидеть самых редких зверей в России
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края и на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Несколько особей замечали у границы с КНДР. Ядро популяции обитает в национальном парке "Земля леопарда". По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе насчитывается 121 взрослый дальневосточный леопард.
С 10 по 13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке проходит VIII Восточный экономический форум. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.