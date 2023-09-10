https://ria.ru/20230910/leopard-1895308857.html

Самка дальневосточного леопарда, подопечная Памелы Андерсон, стала бабушкой

Самка дальневосточного леопарда, подопечная Памелы Андерсон, стала бабушкой - РИА Новости, 10.09.2023

Самка дальневосточного леопарда, подопечная Памелы Андерсон, стала бабушкой

Дальневосточный леопард Памела, которую опекает голливудская актриса Памела Андерсон, в третий раз стала бабушкой, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T12:02

2023-09-10T12:02

2023-09-10T16:36

хорошие новости

общество

россия

приморский край

памела андерсон

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

вэф-2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155576/88/1555768822_0:122:1218:807_1920x0_80_0_0_bca60daa5d30ce3e5bca9d2c15edd993.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Дальневосточный леопард Памела, которую опекает голливудская актриса Памела Андерсон, в третий раз стала бабушкой, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор нацпарка "Земля леопарда" Виктор Бардюк."Зафиксировали, как ее дочка принесла выводок леопардов. Два котенка в последнем. А так шесть-восемь (внуков всего. — Прим. ред.)", — сказал он.По словам Бардюка, Памела нормально себя чувствует и охотится. Директор нацпарка пояснил, что наблюдение за леопардами ведется с помощью фотоловушек. Камеры установлены так, что звери не могут не попасть в объектив. Памела Андерсон в 2015 году принимала участие в Восточном экономическом форуме, где обсуждала с главой Минприроды вопросы сохранения популяции амурских тигров и дальневосточных леопардов. Тогда актриса стала хранителем самки дальневосточного леопарда, которую назвали в ее честь. С тех пор леопард Памела принесла потомство дважды.Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края и на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Несколько особей замечали у границы с КНДР. Ядро популяции обитает в национальном парке "Земля леопарда". По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе насчитывается 121 взрослый дальневосточный леопард. С 10 по 13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке проходит VIII Восточный экономический форум. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.

https://ria.ru/20220405/zapovednik-1781714786.html

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, приморский край, памела андерсон, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), вэф-2023