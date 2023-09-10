https://ria.ru/20230910/leopard-1895261779.html

ВСУ случайно выдали секрет танков Leopard 2

ВСУ случайно выдали секрет танков Leopard 2 - РИА Новости, 10.09.2023

ВСУ случайно выдали секрет танков Leopard 2

ВСУ выдали России слабое место немецких танков Leopard 2, опубликовав видео с установленной на них динамической защитой, пишет немецкая газета Frankfurter... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T03:23

2023-09-10T03:23

2023-09-10T04:45

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. ВСУ выдали России слабое место немецких танков Leopard 2, опубликовав видео с установленной на них динамической защитой, пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau."Украинские солдаты модифицировали свои основные боевые танки Leopard 2 против российских противотанковых ракет. Однако тем самым они выдали Москве конфиденциальную информацию. Опубликованное в социальных сетях видео, которым поделилось и министерство обороны Украины, показало очевидную уязвимость Leopard 2", — говорится в статье.Как отмечает газета, украинцы установили динамическую защиту между корпусом и башней танка с целью защиты от российских противотанковых ракет."Реактивная броня нужна для защиты бронетехники от огня с помощью встречного взрыва. Для этого к композитной броне корпуса прикрепляют контейнеры со взрывчаткой", — уточняет издание.Модернизировав танки Leopard 2 такой динамической защитой и показав размещение ее элементов, украинские солдаты тем самым публично показали слабое место немецких танков, говорится в публикации.Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard 2 – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.По данным Минобороны России на начало сентября, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Сообщалось о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.

https://ria.ru/20230830/rheinmetall-1893050774.html

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