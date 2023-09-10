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Курский суд арестовал четвертого обвиняемого по делу об отравлении шаурмой - РИА Новости, 10.09.2023
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16:24 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/kursk-1895358083.html
Курский суд арестовал четвертого обвиняемого по делу об отравлении шаурмой
Курский суд арестовал четвертого обвиняемого по делу об отравлении шаурмой - РИА Новости, 10.09.2023
Курский суд арестовал четвертого обвиняемого по делу об отравлении шаурмой
Ленинский районный суд Курска арестовал до 6 ноября четвёртого обвиняемого по делу о массовом отравлении шаурмой - Парвиза Алимардонзода, сообщили в... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T16:24
2023-09-10T16:24
происшествия
курская область
таджикистан
льгов
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 10 сен - РИА Новости. Ленинский районный суд Курска арестовал до 6 ноября четвёртого обвиняемого по делу о массовом отравлении шаурмой - Парвиза Алимардонзода, сообщили в Telegram-канале объединённой пресс-службе судебной системы Курской области. Ранее суд отправил на 2 месяца под домашний арест владельца торговой точки Мансуршоха Фаёзова, а также его племянника Фаёзова и мать племянника Сангову Дилбар, которые работали поварами. "Одному из четверых обвиняемых, гражданину Таджикистана, временная регистрация которого во Льгове истекает 17 сентября, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком по 6 ноября 2023 года", — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судебной системы Курской области. Владелец торговой точки с шаурмой, уроженец Таджикистана Мансуршох Фаёзов, вместе с двумя поварами и помощником повара были задержаны в пятницу сотрудниками СК в рамках расследования массового отравления шаурмой во Льгове Курской области. По информации министерства здравоохранения Курской области, 22 человека обратились за помощью, в том числе восемь детей и подростков. Одна из отравившихся - 23-летняя девушка - умерла от инфекционно-токсического шока. В СУСК РФ по региону возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ "производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека". Работу торговой точки приостановили.
https://ria.ru/20230908/shaurma-1894954541.html
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происшествия, курская область, таджикистан, льгов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курская область, Таджикистан, Льгов, Следственный комитет России (СК РФ)
Курский суд арестовал четвертого обвиняемого по делу об отравлении шаурмой

В Курске арестовали четвертого обвиняемого по делу о массовом отравлении шаурмой

© Фото : Объединенная пресс-служба судебной системы Курской областиГражданин Таджикистана Парвиз Алимардонзода, обвиняемый по делу о массовом отравлении шаурмой, в суде Курска
Гражданин Таджикистана Парвиз Алимардонзода, обвиняемый по делу о массовом отравлении шаурмой, в суде Курска - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© Фото : Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области
Гражданин Таджикистана Парвиз Алимардонзода, обвиняемый по делу о массовом отравлении шаурмой, в суде Курска
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 10 сен - РИА Новости. Ленинский районный суд Курска арестовал до 6 ноября четвёртого обвиняемого по делу о массовом отравлении шаурмой - Парвиза Алимардонзода, сообщили в Telegram-канале объединённой пресс-службе судебной системы Курской области.
Ранее суд отправил на 2 месяца под домашний арест владельца торговой точки Мансуршоха Фаёзова, а также его племянника Фаёзова и мать племянника Сангову Дилбар, которые работали поварами.
«
"Одному из четверых обвиняемых, гражданину Таджикистана, временная регистрация которого во Льгове истекает 17 сентября, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком по 6 ноября 2023 года", — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судебной системы Курской области.
Владелец торговой точки с шаурмой, уроженец Таджикистана Мансуршох Фаёзов, вместе с двумя поварами и помощником повара были задержаны в пятницу сотрудниками СК в рамках расследования массового отравления шаурмой во Льгове Курской области. По информации министерства здравоохранения Курской области, 22 человека обратились за помощью, в том числе восемь детей и подростков. Одна из отравившихся - 23-летняя девушка - умерла от инфекционно-токсического шока. В СУСК РФ по региону возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ "производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека". Работу торговой точки приостановили.
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ПроисшествияКурская областьТаджикистанЛьговСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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