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ИИ впервые в мире солировал на концерте ВЭФ во Владивостоке - РИА Новости, 10.09.2023
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14:56 10.09.2023 (обновлено: 17:33 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/kontsert-1895341104.html
ИИ впервые в мире солировал на концерте ВЭФ во Владивостоке
ИИ впервые в мире солировал на концерте ВЭФ во Владивостоке - РИА Новости, 10.09.2023
ИИ впервые в мире солировал на концерте ВЭФ во Владивостоке
Концерт, где искусственный интеллект от "Сбера" впервые в мире стал солистом и импровизатором, состоялся в рамках культурной программы Восточного экономического РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T14:56
2023-09-10T17:33
технологии
китай
владивосток
мариинский театр
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
екатерина иванова (врач)
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Концерт, где искусственный интеллект от "Сбера" впервые в мире стал солистом и импровизатором, состоялся в рамках культурной программы Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости.Симфония №1 "Космос", написанная музыкантом и композитором Петром Дрангой для искусственного интеллекта и Большого симфонического оркестра при участии солистов-виртуозов из Китая, прозвучала на Приморской сцене Мариинского театра.Симфония в четырех частях написана в классической структуре. В первой и второй частях солировали музыканты-виртуозы из Китая, нейросетевая модель от Сбера SymFormer управляла экспрессивностью исполнения непосредственно на сцене с помощью виртуального синтезатора. В третьей и четвёртой частях прозвучала импровизация от SymFormer в режиме реального времени. По задумке композитора нейросеть переосмыслила симфонию, изменив и дополнив её, и стала участником творческого процесса и соавтором композиции."Это на самом деле впервые в мире произошло, потому что искусственный интеллект досочинял, додумывал, доделывал пассажи. Или брал и перерабатывал... Это импровизация в реальном времени", - рассказал журналистам музыкант и композитор Петр Дранга, признавшись, что на концерте он впервые услышал "сочинение" ИИ. "В случае с симфонией это очень интересный эксперимент, который закончился вполне удачно... (Оценка) ИИ - пять", - подытожил Дранга.Дополнительным элементом стал арт-объект, символизирующий нейромузыканта, — техно-матрёшка. Центром музыкальной инсталляции, по информации организаторов, стала SberBoom — мощная умная колонка с виртуальным ассистентом Салют.Организаторы просили не аплодировать зрителей в паузах между частями, но публика все же не удержалась, слышались крики "браво" и аплодисменты."Росконгресс", как нефинансовый институт развития, всегда с удовольствием подхватывает самые новаторские, самые интересные идеи, поэтому... когда инициаторы концерта к нам обратились, то мы с удовольствием предоставили возможность им стать самым ярким событием фестиваля культуры ВЭФ "Владивостокские сезоны", - рассказала журналистам руководитель дирекции творческих проектов фонда "Росконгресс" Екатерина Иванова. По ее мнению, "совместный эксперимент вполне удался". "Мы ещё раз показали, что мы не только страна, музыку которой, искусство которой всегда очень любили и уважали в мире, но мы и высокотехнологичная страна", - добавила она.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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китай
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технологии, китай, владивосток, мариинский театр, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, екатерина иванова (врач)
Технологии, Китай, Владивосток, Мариинский театр, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023, Екатерина Иванова (врач)
ИИ впервые в мире солировал на концерте ВЭФ во Владивостоке

ИИ Сбера впервые в мире стал солистом на концерте ВЭФ во Владивостоке

© iStock.com / cyano66Выступление оркестра
Выступление оркестра - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© iStock.com / cyano66
Выступление оркестра . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Концерт, где искусственный интеллект от "Сбера" впервые в мире стал солистом и импровизатором, состоялся в рамках культурной программы Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости.
Симфония №1 "Космос", написанная музыкантом и композитором Петром Дрангой для искусственного интеллекта и Большого симфонического оркестра при участии солистов-виртуозов из Китая, прозвучала на Приморской сцене Мариинского театра.
Учебный фрегат Паллада участвует в параде парусов в Амурском заливе в рамках VIII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Восточный экономический форум — 2023. День первый
15:00
Симфония в четырех частях написана в классической структуре. В первой и второй частях солировали музыканты-виртуозы из Китая, нейросетевая модель от Сбера SymFormer управляла экспрессивностью исполнения непосредственно на сцене с помощью виртуального синтезатора. В третьей и четвёртой частях прозвучала импровизация от SymFormer в режиме реального времени. По задумке композитора нейросеть переосмыслила симфонию, изменив и дополнив её, и стала участником творческого процесса и соавтором композиции.
"Это на самом деле впервые в мире произошло, потому что искусственный интеллект досочинял, додумывал, доделывал пассажи. Или брал и перерабатывал... Это импровизация в реальном времени", - рассказал журналистам музыкант и композитор Петр Дранга, признавшись, что на концерте он впервые услышал "сочинение" ИИ. "В случае с симфонией это очень интересный эксперимент, который закончился вполне удачно... (Оценка) ИИ - пять", - подытожил Дранга.
Дополнительным элементом стал арт-объект, символизирующий нейромузыканта, — техно-матрёшка. Центром музыкальной инсталляции, по информации организаторов, стала SberBoom — мощная умная колонка с виртуальным ассистентом Салют.
Организаторы просили не аплодировать зрителей в паузах между частями, но публика все же не удержалась, слышались крики "браво" и аплодисменты.
"Росконгресс", как нефинансовый институт развития, всегда с удовольствием подхватывает самые новаторские, самые интересные идеи, поэтому... когда инициаторы концерта к нам обратились, то мы с удовольствием предоставили возможность им стать самым ярким событием фестиваля культуры ВЭФ "Владивостокские сезоны", - рассказала журналистам руководитель дирекции творческих проектов фонда "Росконгресс" Екатерина Иванова. По ее мнению, "совместный эксперимент вполне удался". "Мы ещё раз показали, что мы не только страна, музыку которой, искусство которой всегда очень любили и уважали в мире, но мы и высокотехнологичная страна", - добавила она.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
ТехнологииКитайВладивостокМариинский театрДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023Екатерина Иванова (врач)
 
 
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