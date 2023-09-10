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В ЦИК собрали второй ключ для шифрования итогов ДЭГ
В ЦИК собрали второй ключ для шифрования итогов ДЭГ - РИА Новости, 10.09.2023
В ЦИК собрали второй ключ для шифрования итогов ДЭГ
Процедуру сборки ключа шифрования итогов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Алтайском крае, Новосибирской и Томской областях провели в ЦИК РФ. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T17:58
2023-09-10T17:58
2023-09-10T18:00
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Процедуру сборки ключа шифрования итогов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Алтайском крае, Новосибирской и Томской областях провели в ЦИК РФ. "Завершена процедура подготовки списков избирателей c электронной цифровой подписью для регионов... - Томск, Новосибирск, Алтайский край. Начинаем процедуру сборки ключа расшифровывания и процедуру расшифровки результатов", - сообщил глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов. Ранее состоялась процедура сборки ключа шифрования итогов ДЭГ по Камчатскому краю. В этом году ДЭГ применяется в пяти часовых поясах, результаты онлайн-голосования подводятся отдельно по каждому региону. На выборах 2023 года ДЭГ применяется в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них – впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
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политика, россия, алтайский край, томская область, новосибирская область, цик рф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Алтайский край, Томская область, Новосибирская область, ЦИК РФ, Единый день голосования в России — 2023
В ЦИК собрали второй ключ для шифрования итогов ДЭГ
В ЦИК собрали второй ключ для шифрования итогов ДЭГ в трех регионах