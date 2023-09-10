Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай могут вместе изучать изменения климата, сообщило Минобрнауки - РИА Новости, 10.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:17 10.09.2023 (обновлено: 06:27 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/klimat-1895263682.html
Россия и Китай могут вместе изучать изменения климата, сообщило Минобрнауки
Россия и Китай могут вместе изучать изменения климата, сообщило Минобрнауки - РИА Новости, 10.09.2023
Россия и Китай могут вместе изучать изменения климата, сообщило Минобрнауки
Россия и Китай могут развивать ряд практических научных направлений, в том числе связанных с наблюдением за изменением климата, заявил в рамках ВЭФ-2023... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T04:17
2023-09-10T06:27
россия
китай
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895268187_0:280:2645:1767_1920x0_80_0_0_8004e94981bdb9a9f8d28b67e3c84227.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Россия и Китай могут развивать ряд практических научных направлений, в том числе связанных с наблюдением за изменением климата, заявил в рамках ВЭФ-2023 заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис Секиринский. "Есть ряд практических направлений, по которым эти исследования могут развиваться... конечно, это связано и с изменениями климата, и наблюдениями за изменениями климата, и формированием общей российско-китайской, может быть с привлечением еще и других коллег, системы мониторинга выделения климатически-активных газов",- сказал Секиринский на сессии ВЭФ "Научно-техническое взаимодействие России и Китая в области фундаментальных наук". Он отметил, что Россия и Китай несут колоссальную ответственность в части развития фундаментальных исследований. VIII Восточный экономический форум пройдет 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895200839.html
россия
китай
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895268187_0:32:2645:2015_1920x0_80_0_0_29e699d191fbc169824123f3411244ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Россия, Китай, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Россия и Китай могут вместе изучать изменения климата, сообщило Минобрнауки

Минобрнауки: ученые России и КНР могут совместно изучать изменение климата

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВЭФ-2023. Технологическое развитие как гарантия суверенитета. Научно-техническое взаимодействие России и Китая в области фундаментальных наук
ВЭФ-2023. Технологическое развитие как гарантия суверенитета. Научно-техническое взаимодействие России и Китая в области фундаментальных наук - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
ВЭФ-2023. Технологическое развитие как гарантия суверенитета. Научно-техническое взаимодействие России и Китая в области фундаментальных наук. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Россия и Китай могут развивать ряд практических научных направлений, в том числе связанных с наблюдением за изменением климата, заявил в рамках ВЭФ-2023 заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис Секиринский.
«
"Есть ряд практических направлений, по которым эти исследования могут развиваться... конечно, это связано и с изменениями климата, и наблюдениями за изменениями климата, и формированием общей российско-китайской, может быть с привлечением еще и других коллег, системы мониторинга выделения климатически-активных газов",- сказал Секиринский на сессии ВЭФ "Научно-техническое взаимодействие России и Китая в области фундаментальных наук".
Он отметил, что Россия и Китай несут колоссальную ответственность в части развития фундаментальных исследований.
VIII Восточный экономический форум пройдет 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Международный медиацентр G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Лидеры G20 признали борьбу с изменением климата в мире недостаточной
Вчера, 15:44
 
РоссияКитайВладивостокДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала