https://ria.ru/20230910/klimat-1895263682.html

Россия и Китай могут вместе изучать изменения климата, сообщило Минобрнауки

Россия и Китай могут вместе изучать изменения климата, сообщило Минобрнауки - РИА Новости, 10.09.2023

Россия и Китай могут вместе изучать изменения климата, сообщило Минобрнауки

Россия и Китай могут развивать ряд практических научных направлений, в том числе связанных с наблюдением за изменением климата, заявил в рамках ВЭФ-2023... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T04:17

2023-09-10T04:17

2023-09-10T06:27

россия

китай

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Россия и Китай могут развивать ряд практических научных направлений, в том числе связанных с наблюдением за изменением климата, заявил в рамках ВЭФ-2023 заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис Секиринский. "Есть ряд практических направлений, по которым эти исследования могут развиваться... конечно, это связано и с изменениями климата, и наблюдениями за изменениями климата, и формированием общей российско-китайской, может быть с привлечением еще и других коллег, системы мониторинга выделения климатически-активных газов",- сказал Секиринский на сессии ВЭФ "Научно-техническое взаимодействие России и Китая в области фундаментальных наук". Он отметил, что Россия и Китай несут колоссальную ответственность в части развития фундаментальных исследований. VIII Восточный экономический форум пройдет 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895200839.html

россия

китай

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россия, китай, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023