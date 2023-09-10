Россия и Китай могут вместе изучать изменения климата, сообщило Минобрнауки
Минобрнауки: ученые России и КНР могут совместно изучать изменение климата
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВЭФ-2023. Технологическое развитие как гарантия суверенитета. Научно-техническое взаимодействие России и Китая в области фундаментальных наук
ВЭФ-2023. Технологическое развитие как гарантия суверенитета. Научно-техническое взаимодействие России и Китая в области фундаментальных наук. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Россия и Китай могут развивать ряд практических научных направлений, в том числе связанных с наблюдением за изменением климата, заявил в рамках ВЭФ-2023 заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис Секиринский.
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"Есть ряд практических направлений, по которым эти исследования могут развиваться... конечно, это связано и с изменениями климата, и наблюдениями за изменениями климата, и формированием общей российско-китайской, может быть с привлечением еще и других коллег, системы мониторинга выделения климатически-активных газов",- сказал Секиринский на сессии ВЭФ "Научно-техническое взаимодействие России и Китая в области фундаментальных наук".
Он отметил, что Россия и Китай несут колоссальную ответственность в части развития фундаментальных исследований.
VIII Восточный экономический форум пройдет 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.