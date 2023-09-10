https://ria.ru/20230910/kiev-1895258246.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 10.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
В Киеве прогремели взрывы, в городе объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T01:37
2023-09-10T01:37
2023-09-10T07:36
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, в городе объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал ТСН."Очевидцы сообщают о звуках взрывов в Киеве", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.Позднее в украинской столице раздались новые взрывы.Воздушная тревога в ночь на воскресенье объявлена в Киеве и девяти областях Украины, а также на подконтрольных режиму Зеленского частях Запорожской области.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
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киев, в мире, украина, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Украина, Запорожская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, в городе объявлена воздушная тревога