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Российская авиация уничтожила у острова Змеиный три катера ВСУ - РИА Новости, 10.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:29 10.09.2023 (обновлено: 09:30 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/katery-1895268397.html
Российская авиация уничтожила у острова Змеиный три катера ВСУ
Российская авиация уничтожила у острова Змеиный три катера ВСУ - РИА Новости, 10.09.2023
Российская авиация уничтожила у острова Змеиный три катера ВСУ
Минувшей ночью российские самолеты уничтожили в районе острова Змеиный в Черном море три катера с украинским десантом, направлявшиеся к Крыму, заявили в... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T06:29
2023-09-10T09:30
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Минувшей ночью российские самолеты уничтожили в районе острова Змеиный в Черном море три катера с украинским десантом, направлявшиеся к Крыму, заявили в Минобороны.&quot;Сегодня ночью в западной части акватории Черного моря северо-восточнее острова Змеиный самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавших в направлении Крымского побережья&quot;, — рассказали в ведомстве.Кроме того, силы ПВО сбили над морем у берегов полуострова восемь беспилотников.Это не первый подобный инцидент. Четвертого сентября морская авиация уничтожила четыре катера Willard Sea Force, которые шли в сторону мыса Тарханкут. Еще один украинский отряд пытался высадиться в Крыму 30 августа — тогда российские военные также ликвидировали четыре катера и около 50 человек.
https://ria.ru/20230902/krym-1893802678.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Российская авиация уничтожила у острова Змеиный три катера ВСУ

Минобороны: морская авиация уничтожила три катера ВСУ у острова Змеиный

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ морской авиации
Многоцелевой истребитель Су-30СМ морской авиации - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель Су-30СМ морской авиации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Минувшей ночью российские самолеты уничтожили в районе острова Змеиный в Черном море три катера с украинским десантом, направлявшиеся к Крыму, заявили в Минобороны.
«

"Сегодня ночью в западной части акватории Черного моря северо-восточнее острова Змеиный самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавших в направлении Крымского побережья", — рассказали в ведомстве.

Кроме того, силы ПВО сбили над морем у берегов полуострова восемь беспилотников.
Это не первый подобный инцидент. Четвертого сентября морская авиация уничтожила четыре катера Willard Sea Force, которые шли в сторону мыса Тарханкут. Еще один украинский отряд пытался высадиться в Крыму 30 августа — тогда российские военные также ликвидировали четыре катера и около 50 человек.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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