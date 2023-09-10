https://ria.ru/20230910/izbiratelnye-1895267863.html
В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО открылись избирательные участки
В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО открылись избирательные участки - РИА Новости, 10.09.2023
В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО открылись избирательные участки
Избирательные участки открылись в Тюменской области, а также Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах, где в воскресенье в единый день голосования... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T06:21
2023-09-10T06:21
2023-09-10T06:21
тюменская область
ханты-мансийский автономный округ
политика
александр моор
единая россия
кпрф
лдпр
единый день голосования в россии — 2023
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ТЮМЕНЬ, 10 сен – РИА Новости. Избирательные участки открылись в Тюменской области, а также Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах, где в воскресенье в единый день голосования проходят выборы главы региона. Участки на выборах губернатора Тюменской области открылись в 8.00 местного времени (6.00 мск). Выборы губернатора проводятся по единому избирательному округу, в который входит территория Тюменской области, включая Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ. Избиратели могут проголосовать за одного из четырех кандидатов. На пост главы региона претендуют действующий губернатор Александр Моор ("Единая Россия"), депутаты Тюменской облдумы Иван Левченко (КПРФ), Владимир Пискайкин (СРЗП) и депутат заксобрания ЯНАО Денис Садовников (ЛДПР). В единый день голосования также пройдут выборы депутатов в Тюменскую городскую думу VIII созыва, довыборы в Тюменскую облдуму по двум одномандатным округам и ряд выборов депутатов городских, районных и сельских дум. По данным на 1 июля, в Тюменской области зарегистрировано 1 157 808 избирателей, в ХМАО - 1 152 297, в ЯНАО - 355 113, в общей сложности в регионах 2005 участков.
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тюменская область, ханты-мансийский автономный округ, политика, александр моор, единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Политика, Александр Моор, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Единый день голосования в России — 2023
В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО открылись избирательные участки
На выборах глав Тюменской области, ХМАО и ЯНАО открылись избирательные участки