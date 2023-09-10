https://ria.ru/20230910/indiya-1895308295.html

Индия предложит России области для инвестирования застрявших активов

Индия предложит России области для инвестирования застрявших активов - РИА Новости, 10.09.2023

Индия предложит России области для инвестирования застрявших активов

Индия заверила, что предложит России перспективные области, куда можно инвестировать застрявшие на счетах миллиарды рупий, заявил глава МИД Сергей Лавров на... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T11:55

2023-09-10T11:55

2023-09-10T13:18

россия

индия

экономика

сергей лавров

большая двадцатка

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен — РИА Новости. Индия заверила, что предложит России перспективные области, куда можно инвестировать застрявшие на счетах миллиарды рупий, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20."В нынешней ситуации накопилось очень много миллиардов рупий, которые пока не находят своего применения. Наши индийские друзья заверили, что предложат перспективные области, куда их можно инвестировать", — сказал он.Индийские импортеры начали использовать национальную валюту в международных торговых расчетах с ноября 2022 года.Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина в июне оценивала масштабы накопившейся у российских компаний выручки в рупиях как небольшие при сравнении со всем объемом валютной выручки. Ее заместитель Алексей Заботин добавлял, что они постепенно снижаются. В конце августа бывший глава банка "Открытие" Михаил Задорнов называл причиной ослабления рубля в последнее время как раз проблемы с конвертацией индийской валюты, полученной нефтяными компаниями. Однако его слова опровергло Минэнерго, отметив, что экспортеры возвращают большую часть валютной выручки независимо от валюты платежа.Товарооборот Москвы и Нью-Дели по итогам прошлого полугодия вырос почти в три раза — до 33,5 миллиарда долларов. При этом торговый дефицит за этот же период расширился в 3,3 раза — до 29,6 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230829/rubl-1892822361.html

https://ria.ru/20230726/rubl-1886236458.html

россия

индия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, индия, экономика, сергей лавров, большая двадцатка