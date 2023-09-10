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Собянин набрал 78,84 процента голосов на выборах мэра Москвы в СИЗО - РИА Новости, 10.09.2023
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23:10 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895417889.html
Собянин набрал 78,84 процента голосов на выборах мэра Москвы в СИЗО
Собянин набрал 78,84 процента голосов на выборах мэра Москвы в СИЗО - РИА Новости, 10.09.2023
Собянин набрал 78,84 процента голосов на выборах мэра Москвы в СИЗО
Действующий мэр Москвы Сергей Собянин набрал 78,84% голосов на выборах градоначальника в СИЗО столицы по итогам обработки 100% протоколов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T23:10
2023-09-10T23:10
политика
москва
россия
сергей собянин
леонид зюганов
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московская городская дума
кпрф
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин набрал 78,84% голосов на выборах градоначальника в СИЗО столицы по итогам обработки 100% протоколов, сообщил РИА Новости член СПЧ РФ, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. "После обработки 100% протоколов итоги голосования в следственных изоляторах столицы: Сергей Собянин -78,84%, Леонид Зюганов - 6,22%, Борис Чернышов - 4,2%, Владислав Даванков - 3,04%, Дмитрий Гусев - 2,7%", - сказал Мельников. По итогам расшифровки данных по онлайн-голосованию на выборах мэра Москвы Собянин набрал 2 053 954 голоса, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов - 212 153 голоса, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов - 159 313 голоса. После подсчета 3,49% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) Собянин набирает 77,93% голосов (1123), Зюганов - 7,43% (107), Чернышов - 4,51% (65).
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политика, москва, россия, сергей собянин, леонид зюганов, борис чернышов (депутат), московская городская дума, кпрф, единый день голосования в россии — 2023, онк
Политика, Москва, Россия, Сергей Собянин, Леонид Зюганов, Борис Чернышов (депутат), Московская городская дума, КПРФ, Единый день голосования в России — 2023, ОНК
Собянин набрал 78,84 процента голосов на выборах мэра Москвы в СИЗО

ОНК: Собянин набрал 78,84 процента голосов на выборах мэра Москвы в СИЗО столицы

© Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТабло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
© Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин набрал 78,84% голосов на выборах градоначальника в СИЗО столицы по итогам обработки 100% протоколов, сообщил РИА Новости член СПЧ РФ, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
"После обработки 100% протоколов итоги голосования в следственных изоляторах столицы: Сергей Собянин -78,84%, Леонид Зюганов - 6,22%, Борис Чернышов - 4,2%, Владислав Даванков - 3,04%, Дмитрий Гусев - 2,7%", - сказал Мельников.
По итогам расшифровки данных по онлайн-голосованию на выборах мэра Москвы Собянин набрал 2 053 954 голоса, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов - 212 153 голоса, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов - 159 313 голоса. После подсчета 3,49% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) Собянин набирает 77,93% голосов (1123), Зюганов - 7,43% (107), Чернышов - 4,51% (65).
Предварительные результаты выборов мэра Москвы на инфоэкране в Информационном центре ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Процедура выборов мэра Москвы
Вчера, 01:30
 
ПолитикаМоскваРоссияСергей СобянинЛеонид ЗюгановБорис Чернышов (депутат)Московская городская думаКПРФЕдиный день голосования в России — 2023ОНК
 
 
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