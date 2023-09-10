https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895417889.html

Собянин набрал 78,84 процента голосов на выборах мэра Москвы в СИЗО

Собянин набрал 78,84 процента голосов на выборах мэра Москвы в СИЗО - РИА Новости, 10.09.2023

Собянин набрал 78,84 процента голосов на выборах мэра Москвы в СИЗО

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин набрал 78,84% голосов на выборах градоначальника в СИЗО столицы по итогам обработки 100% протоколов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T23:10

2023-09-10T23:10

2023-09-10T23:10

политика

москва

россия

сергей собянин

леонид зюганов

борис чернышов (депутат)

московская городская дума

кпрф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895400183_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_ad6e3de99d6f4ebec32c7eae040c8f81.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин набрал 78,84% голосов на выборах градоначальника в СИЗО столицы по итогам обработки 100% протоколов, сообщил РИА Новости член СПЧ РФ, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. "После обработки 100% протоколов итоги голосования в следственных изоляторах столицы: Сергей Собянин -78,84%, Леонид Зюганов - 6,22%, Борис Чернышов - 4,2%, Владислав Даванков - 3,04%, Дмитрий Гусев - 2,7%", - сказал Мельников. По итогам расшифровки данных по онлайн-голосованию на выборах мэра Москвы Собянин набрал 2 053 954 голоса, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов - 212 153 голоса, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов - 159 313 голоса. После подсчета 3,49% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) Собянин набирает 77,93% голосов (1123), Зюганов - 7,43% (107), Чернышов - 4,51% (65).

https://ria.ru/20230910/mer-1894747618.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, москва, россия, сергей собянин, леонид зюганов, борис чернышов (депутат), московская городская дума, кпрф, единый день голосования в россии — 2023, онк