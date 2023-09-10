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Врио омского губернатора Хоценко лидирует на выборах с 76,17 процента - РИА Новости, 10.09.2023
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22:49 10.09.2023 (обновлено: 23:05 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895416297.html
Врио омского губернатора Хоценко лидирует на выборах с 76,17 процента
Врио омского губернатора Хоценко лидирует на выборах с 76,17 процента - РИА Новости, 10.09.2023
Врио омского губернатора Хоценко лидирует на выборах с 76,17 процента
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко побеждает на выборах главы региона с 76,17% голосов по итогам обработки 97,17% протоколов, свидетельствуют новые РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T22:49
2023-09-10T23:05
политика
омская область
виталий хоценко
кпрф
единый день голосования в россии — 2023
единая россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко побеждает на выборах главы региона с 76,17% голосов по итогам обработки 97,17% протоколов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Виталий Хоценко ("Единая Россия") набрал 76,17% голосов, Андрей Алехин (КПРФ) - 10,90%, Владимир Казанин ("Коммунисты России") - 6,13%, Максим Макаленко (ЛДПР) - 4,71%.
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политика, омская область, виталий хоценко, кпрф, единый день голосования в россии — 2023, единая россия, цик рф
Политика, Омская область, Виталий Хоценко, КПРФ, Единый день голосования в России — 2023, Единая Россия, ЦИК РФ
Врио омского губернатора Хоценко лидирует на выборах с 76,17 процента

ЦИК: Хоценко лидирует на выборах главы Омской области после подсчета 97% голосов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Виталий Хоценко. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко побеждает на выборах главы региона с 76,17% голосов по итогам обработки 97,17% протоколов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Виталий Хоценко ("Единая Россия") набрал 76,17% голосов, Андрей Алехин (КПРФ) - 10,90%, Владимир Казанин ("Коммунисты России") - 6,13%, Максим Макаленко (ЛДПР) - 4,71%.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
Вчера, 15:02
 
ПолитикаОмская областьВиталий ХоценкоКПРФЕдиный день голосования в России — 2023Единая РоссияЦИК РФ
 
 
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