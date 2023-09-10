https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895416297.html

Врио омского губернатора Хоценко лидирует на выборах с 76,17 процента

Врио омского губернатора Хоценко лидирует на выборах с 76,17 процента - РИА Новости, 10.09.2023

Врио омского губернатора Хоценко лидирует на выборах с 76,17 процента

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко побеждает на выборах главы региона с 76,17% голосов по итогам обработки 97,17% протоколов, свидетельствуют новые РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T22:49

2023-09-10T22:49

2023-09-10T23:05

политика

омская область

виталий хоценко

кпрф

единый день голосования в россии — 2023

единая россия

цик рф

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко побеждает на выборах главы региона с 76,17% голосов по итогам обработки 97,17% протоколов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Виталий Хоценко ("Единая Россия") набрал 76,17% голосов, Андрей Алехин (КПРФ) - 10,90%, Владимир Казанин ("Коммунисты России") - 6,13%, Максим Макаленко (ЛДПР) - 4,71%.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

омская область

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политика, омская область, виталий хоценко, кпрф, единый день голосования в россии — 2023, единая россия, цик рф