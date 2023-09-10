https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895416026.html

Ведерников предварительно лидирует на выборах главы Псковской области

Ведерников предварительно лидирует на выборах главы Псковской области - РИА Новости, 10.09.2023

Ведерников предварительно лидирует на выборах главы Псковской области

Действующий глава Псковской области Михаил Ведерников лидирует на выборах губернатора с 84,78% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ по итогам обработки 55,74% РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T22:47

2023-09-10T22:47

2023-09-10T23:05

политика

псковская область

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Псковской области Михаил Ведерников лидирует на выборах губернатора с 84,78% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ по итогам обработки 55,74% протоколов. Согласно онлайн-табло в информационном центре Центризбиркома России, Ведерников ("Единая Россия") набирает 84,78% голосов избирателей, Петр Алексеенко (КПРФ) - 7,23%, Антон Минаков (ЛДПР) - 3,97%, Игорь Романов (Партия роста) - 2,34%.

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