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Ведерников предварительно лидирует на выборах главы Псковской области - РИА Новости, 10.09.2023
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22:47 10.09.2023 (обновлено: 23:05 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895416026.html
Ведерников предварительно лидирует на выборах главы Псковской области
Ведерников предварительно лидирует на выборах главы Псковской области - РИА Новости, 10.09.2023
Ведерников предварительно лидирует на выборах главы Псковской области
Действующий глава Псковской области Михаил Ведерников лидирует на выборах губернатора с 84,78% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ по итогам обработки 55,74% РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T22:47
2023-09-10T23:05
политика
псковская область
россия
михаил ведерников
игорь романов
кпрф
единая россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Псковской области Михаил Ведерников лидирует на выборах губернатора с 84,78% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ по итогам обработки 55,74% протоколов. Согласно онлайн-табло в информационном центре Центризбиркома России, Ведерников ("Единая Россия") набирает 84,78% голосов избирателей, Петр Алексеенко (КПРФ) - 7,23%, Антон Минаков (ЛДПР) - 3,97%, Игорь Романов (Партия роста) - 2,34%.
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политика, псковская область, россия, михаил ведерников, игорь романов, кпрф, единая россия, лдпр, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Псковская область, Россия, Михаил Ведерников, Игорь Романов, КПРФ, Единая Россия, ЛДПР, Единый день голосования в России — 2023
Ведерников предварительно лидирует на выборах главы Псковской области

ЦИК: псковский губернатор Ведерников лидирует на выборах с 84,78%

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкИнформационное табло в информационном центре ЦИК РФ
Информационное табло в информационном центре ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Информационное табло в информационном центре ЦИК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Псковской области Михаил Ведерников лидирует на выборах губернатора с 84,78% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ по итогам обработки 55,74% протоколов.
Согласно онлайн-табло в информационном центре Центризбиркома России, Ведерников ("Единая Россия") набирает 84,78% голосов избирателей, Петр Алексеенко (КПРФ) - 7,23%, Антон Минаков (ЛДПР) - 3,97%, Игорь Романов (Партия роста) - 2,34%.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
Вчера, 15:02
 
ПолитикаПсковская областьРоссияМихаил ВедерниковИгорь РомановКПРФЕдиная РоссияЛДПРЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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