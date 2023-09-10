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ЕР лидирует на выборах в Ярославскую облдуму с 44,12 процента голосов
ЕР лидирует на выборах в Ярославскую облдуму с 44,12 процента голосов - РИА Новости, 10.09.2023
ЕР лидирует на выборах в Ярославскую облдуму с 44,12 процента голосов
Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Ярославской областной думы с 44,12% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК после обработки 4,09%... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T22:37
2023-09-10T22:37
2023-09-10T23:06
политика
единая россия
ярославская областная дума
единый день голосования в россии — 2023
цик рф
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Ярославской областной думы с 44,12% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК после обработки 4,09% протоколов. Согласно данным онлайн-табло ЦИК РФ, после подсчета 4,09% протоколов "Единая Россия" набирает 44,12% голосов избирателей, КПРФ - 13,57%, ЛДПР - 13.02%. "Справедливая Россия - За правду" набирает 9,58% голосов, Партия пенсионеров - 6,49%, "Новые люди" - 5,81%. У "Коммунистов России" - 4,47% голосов.
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политика, единая россия, ярославская областная дума, единый день голосования в россии — 2023, цик рф
Политика, Единая Россия, Ярославская областная Дума, Единый день голосования в России — 2023, ЦИК РФ
ЕР лидирует на выборах в Ярославскую облдуму с 44,12 процента голосов
ЦИК: ЕР лидирует на выборах в Ярославскую облдуму с 44,12 процента голосов