https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895415036.html

ЕР лидирует на выборах в Ярославскую облдуму с 44,12 процента голосов

ЕР лидирует на выборах в Ярославскую облдуму с 44,12 процента голосов - РИА Новости, 10.09.2023

ЕР лидирует на выборах в Ярославскую облдуму с 44,12 процента голосов

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Ярославской областной думы с 44,12% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК после обработки 4,09%... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T22:37

2023-09-10T22:37

2023-09-10T23:06

политика

единая россия

ярославская областная дума

единый день голосования в россии — 2023

цик рф

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Ярославской областной думы с 44,12% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК после обработки 4,09% протоколов. Согласно данным онлайн-табло ЦИК РФ, после подсчета 4,09% протоколов "Единая Россия" набирает 44,12% голосов избирателей, КПРФ - 13,57%, ЛДПР - 13.02%. "Справедливая Россия - За правду" набирает 9,58% голосов, Партия пенсионеров - 6,49%, "Новые люди" - 5,81%. У "Коммунистов России" - 4,47% голосов.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, единая россия, ярославская областная дума, единый день голосования в россии — 2023, цик рф