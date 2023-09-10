https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895413814.html

"Единая Россия" получила 39 мандатов в Народный Совет ЛНР

"Единая Россия" получила 39 мандатов в Народный Совет ЛНР - РИА Новости, 10.09.2023

"Единая Россия" получила 39 мандатов в Народный Совет ЛНР

Партия "Единая Россия" по итогам голосования получила 39 депутатских мандатов из 50, сообщила в ходе заседания зампредседателя избирательной комиссии ЛНР... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T22:22

2023-09-10T22:22

2023-09-10T23:08

политика

луганская народная республика

единая россия

донецкая народная республика

леонид пасечник

лдпр

кпрф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894908704_0:0:2748:1547_1920x0_80_0_0_c5c743a26fc2831a3d6cbdd6c79c27d2.jpg

ЛУГАНСК, 10 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" по итогам голосования получила 39 депутатских мандатов из 50, сообщила в ходе заседания зампредседателя избирательной комиссии ЛНР Марианна Сумская."Луганское региональное отделение политической партии "Единая Россия" – 39 депутатских мандатов", - сказала Сумская.По ее словам, Луганское региональное отделение политической партии ЛДПР получило пять мандатов, "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" – два мандата, КПРФ – четыре мандата", - сказала Сумская.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября, основным днем стало 10 сентября. В ЕДГ были запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы организовали и в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.В Луганской Народной Республике выбирают Народный совет. Количество мандатов - 50. В выборах участвуют партии "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Новые люди", КПРФ. В республике также организуют выборы представительных органов муниципальных образований. Глава Луганской Народной Республики также будет избран через голосование в парламенте после завершения выборного процесса. Сейчас временно обязанности главы исполняет Леонид Пасечник.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, луганская народная республика, единая россия, донецкая народная республика, леонид пасечник, лдпр, кпрф, россия, единый день голосования в россии — 2023