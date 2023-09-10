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В Тюменской области закрыли избирательные участки для голосования - РИА Новости, 10.09.2023
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18:16 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895378214.html
В Тюменской области закрыли избирательные участки для голосования
В Тюменской области закрыли избирательные участки для голосования - РИА Новости, 10.09.2023
В Тюменской области закрыли избирательные участки для голосования
Избирательные участки на выборах главы Тюменской области закрылись в 20.00 (18.00 мск) в воскресенье. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T18:16
2023-09-10T18:16
политика
тюменская область
ханты-мансийский автономный округ
александр моор
единая россия
лдпр
кпрф
единый день голосования в россии — 2023
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ТЮМЕНЬ, 10 сен – РИА Новости. Избирательные участки на выборах главы Тюменской области закрылись в 20.00 (18.00 мск) в воскресенье. Голосование на выборах губернатора были однодневным и проходило по единому избирательному округу, в который входит территория Тюменской области, включая Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ. Избиратели могли проголосовать за одного из четырех кандидатов: действующего губернатора Александра Моора ("Единая Россия"), депутатов Тюменской облдумы Ивана Левченко (КПРФ), Владимира Пискайкина (СРЗП) и депутата заксобрания ЯНАО Дениса Садовникова (ЛДПР). На 16.00 мск явка в среднем по Тюменской области вместе с автономными округами составила 44,13%. В единый день голосования также состоялись выборы депутатов в Тюменскую городскую думу VIII созыва, дополнительные выборы в Тюменскую облдуму по двум одномандатным округам и ряд выборов депутатов городских, районных и сельских дум. В списки избирателей внесено почти 2,672 миллиона человек, проголосовать они могли на 2005 участках. В сентябре 2018 года явка на выборы губернатора составила 49,01%. Всего в списки избирателей было включено 2,525 миллиона человек.
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политика, тюменская область, ханты-мансийский автономный округ, александр моор, единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Александр Моор, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Единый день голосования в России — 2023
В Тюменской области закрыли избирательные участки для голосования

В Тюменской области закрыли избирательные участки и начали подсчет голосов

© РИА Новости / Наталья Горшкова | Перейти в медиабанкЖенщина получает бюллетень на выборах губернатора Тюменской области и депутатов в местные органы самоуправления
Женщина получает бюллетень на выборах губернатора Тюменской области и депутатов в местные органы самоуправления - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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Женщина получает бюллетень на выборах губернатора Тюменской области и депутатов в местные органы самоуправления
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ТЮМЕНЬ, 10 сен – РИА Новости. Избирательные участки на выборах главы Тюменской области закрылись в 20.00 (18.00 мск) в воскресенье.
Голосование на выборах губернатора были однодневным и проходило по единому избирательному округу, в который входит территория Тюменской области, включая Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ. Избиратели могли проголосовать за одного из четырех кандидатов: действующего губернатора Александра Моора ("Единая Россия"), депутатов Тюменской облдумы Ивана Левченко (КПРФ), Владимира Пискайкина (СРЗП) и депутата заксобрания ЯНАО Дениса Садовникова (ЛДПР).
На 16.00 мск явка в среднем по Тюменской области вместе с автономными округами составила 44,13%.
В единый день голосования также состоялись выборы депутатов в Тюменскую городскую думу VIII созыва, дополнительные выборы в Тюменскую облдуму по двум одномандатным округам и ряд выборов депутатов городских, районных и сельских дум.
В списки избирателей внесено почти 2,672 миллиона человек, проголосовать они могли на 2005 участках.
В сентябре 2018 года явка на выборы губернатора составила 49,01%. Всего в списки избирателей было включено 2,525 миллиона человек.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
15:02
 
ПолитикаТюменская областьХанты-Мансийский автономный округАлександр МоорЕдиная РоссияЛДПРКПРФЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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