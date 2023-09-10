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Более 2,5 миллиона человек проголосовали на выборах мэра Москвы через ДЭГ - РИА Новости, 10.09.2023
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14:48 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895339960.html
Более 2,5 миллиона человек проголосовали на выборах мэра Москвы через ДЭГ
Более 2,5 миллиона человек проголосовали на выборах мэра Москвы через ДЭГ - РИА Новости, 10.09.2023
Более 2,5 миллиона человек проголосовали на выборах мэра Москвы через ДЭГ
Более 2,5 миллиона избирателей уже приняли участие в электронном голосовании через систему ДЭГ на выборах мэра Москвы, следует из данных сервиса по наблюдению... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T14:48
2023-09-10T14:48
единый день голосования в россии — 2023
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госдума рф
политика
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 2,5 миллиона избирателей уже приняли участие в электронном голосовании через систему ДЭГ на выборах мэра Москвы, следует из данных сервиса по наблюдению за электронным голосованием."Выдано бюллетеней 2 500 694, получено бюллетеней 2 454 600", - следует из данных сайта на 14.29 мск.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). -0-
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единый день голосования в россии — 2023, москва, россия, общество, донецкая народная республика, госдума рф, политика
Единый день голосования в России — 2023, Москва, Россия, Общество, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Политика
Более 2,5 миллиона человек проголосовали на выборах мэра Москвы через ДЭГ

Более 2,5 миллиона избирателей проголосовали на выборах мэра Москвы через ДЭГ

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 2,5 миллиона избирателей уже приняли участие в электронном голосовании через систему ДЭГ на выборах мэра Москвы, следует из данных сервиса по наблюдению за электронным голосованием.
"Выдано бюллетеней 2 500 694, получено бюллетеней 2 454 600", - следует из данных сайта на 14.29 мск.
В каких регионах пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ)
21 июля, 11:00
Инфографика
В каких регионах пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ)Посмотреть
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). -0-
Предварительные результаты выборов мэра Москвы на инфоэкране в Информационном центре ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Процедура выборов мэра Москвы
01:30
 
Единый день голосования в России — 2023МоскваРоссияОбществоДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФПолитика
 
 
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