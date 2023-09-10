https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895339960.html
Более 2,5 миллиона человек проголосовали на выборах мэра Москвы через ДЭГ
Более 2,5 миллиона человек проголосовали на выборах мэра Москвы через ДЭГ - РИА Новости, 10.09.2023
Более 2,5 миллиона человек проголосовали на выборах мэра Москвы через ДЭГ
Более 2,5 миллиона избирателей уже приняли участие в электронном голосовании через систему ДЭГ на выборах мэра Москвы, следует из данных сервиса по наблюдению... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T14:48
2023-09-10T14:48
2023-09-10T14:48
единый день голосования в россии — 2023
москва
россия
общество
донецкая народная республика
госдума рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877257242_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_f4d2a327edeb3367aafbf423ef3f841c.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 2,5 миллиона избирателей уже приняли участие в электронном голосовании через систему ДЭГ на выборах мэра Москвы, следует из данных сервиса по наблюдению за электронным голосованием."Выдано бюллетеней 2 500 694, получено бюллетеней 2 454 600", - следует из данных сайта на 14.29 мск.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). -0-
https://ria.ru/20230910/mer-1894747618.html
москва
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877257242_76:87:2690:2048_1920x0_80_0_0_6e529e21e5f646c0a4ad56a990720f7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый день голосования в россии — 2023, москва, россия, общество, донецкая народная республика, госдума рф, политика
Единый день голосования в России — 2023, Москва, Россия, Общество, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Политика
Более 2,5 миллиона человек проголосовали на выборах мэра Москвы через ДЭГ
Более 2,5 миллиона избирателей проголосовали на выборах мэра Москвы через ДЭГ