https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895339960.html

Более 2,5 миллиона человек проголосовали на выборах мэра Москвы через ДЭГ

Более 2,5 миллиона человек проголосовали на выборах мэра Москвы через ДЭГ - РИА Новости, 10.09.2023

Более 2,5 миллиона человек проголосовали на выборах мэра Москвы через ДЭГ

Более 2,5 миллиона избирателей уже приняли участие в электронном голосовании через систему ДЭГ на выборах мэра Москвы, следует из данных сервиса по наблюдению... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T14:48

2023-09-10T14:48

2023-09-10T14:48

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 2,5 миллиона избирателей уже приняли участие в электронном голосовании через систему ДЭГ на выборах мэра Москвы, следует из данных сервиса по наблюдению за электронным голосованием."Выдано бюллетеней 2 500 694, получено бюллетеней 2 454 600", - следует из данных сайта на 14.29 мск.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). -0-

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единый день голосования в россии — 2023, москва, россия, общество, донецкая народная республика, госдума рф, политика