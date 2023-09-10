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Кузнецов остается лидером на выборах главы Чукотки
Кузнецов остается лидером на выборах главы Чукотки - РИА Новости, 10.09.2023
Кузнецов остается лидером на выборах главы Чукотки
Врио главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов лидирует на выборах губернатора региона с 67,34% голосов после обработки 50% протоколов,... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T14:41
2023-09-10T14:41
2023-09-10T14:41
чукотка
чукотский автономный округ
владислав кузнецов
единая россия
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единый день голосования в россии — 2023
политика
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Врио главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов лидирует на выборах губернатора региона с 67,34% голосов после обработки 50% протоколов, свидетельствуют предварительные данные избиркома. Врио главы Чукотки Кузнецов ("Единая Россия") набирает 67,34% голосов избирателей, Юлия Бутакова (ЛДПР) - 19,91% голосов, Владимир Гальцов (КПРФ) - 5,51% голосов, Александр Семериков ("Справедливая Россия - Патриоты - За Правду") - 4,99% голосов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чукотка, чукотский автономный округ, владислав кузнецов, единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования в россии — 2023, политика
Чукотка, Чукотский автономный округ, Владислав Кузнецов, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Единый день голосования в России — 2023, Политика
Кузнецов остается лидером на выборах главы Чукотки
Кузнецов лидирует на выборах главы Чукотки после обработки половины протоколов