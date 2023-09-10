https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895339355.html

Кузнецов остается лидером на выборах главы Чукотки

Кузнецов остается лидером на выборах главы Чукотки - РИА Новости, 10.09.2023

Кузнецов остается лидером на выборах главы Чукотки

Врио главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов лидирует на выборах губернатора региона с 67,34% голосов после обработки 50% протоколов,... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T14:41

2023-09-10T14:41

2023-09-10T14:41

чукотка

чукотский автономный округ

владислав кузнецов

единая россия

лдпр

кпрф

единый день голосования в россии — 2023

политика

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Врио главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов лидирует на выборах губернатора региона с 67,34% голосов после обработки 50% протоколов, свидетельствуют предварительные данные избиркома. Врио главы Чукотки Кузнецов ("Единая Россия") набирает 67,34% голосов избирателей, Юлия Бутакова (ЛДПР) - 19,91% голосов, Владимир Гальцов (КПРФ) - 5,51% голосов, Александр Семериков ("Справедливая Россия - Патриоты - За Правду") - 4,99% голосов.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336143.html

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чукотский автономный округ

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

чукотка, чукотский автономный округ, владислав кузнецов, единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования в россии — 2023, политика