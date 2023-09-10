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"ЭРА-ГЛОНАСС" в 2023 году направила спасателям более 50 тысяч вызовов

"ЭРА-ГЛОНАСС" в 2023 году направила спасателям более 50 тысяч вызовов - РИА Новости, 10.09.2023

"ЭРА-ГЛОНАСС" в 2023 году направила спасателям более 50 тысяч вызовов

Государственная система "ЭРА-ГЛОНАСС" в этом году уже передала в службы спасения более 50 тысяч экстренных вызовов от автомобилистов, за восемь лет с начала... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T07:38

2023-09-10T07:38

2023-09-10T08:30

вэф-2023

эра-глонасс

алексей райкевич

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Государственная система "ЭРА-ГЛОНАСС" в этом году уже передала в службы спасения более 50 тысяч экстренных вызовов от автомобилистов, за восемь лет с начала работы системы - свыше 310 тысяч, сообщил РИА Новости на ВЭФ гендиректор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич."ЭРА-ГЛОНАСС" с начала года передала в службы спасения более 50 тысяч экстренных вызовов автомобилистов, с начала работы – более 310 тысяч сообщений. Статистика подтверждает, что "ЭРА-ГЛОНАСС" ежегодно помогает спасать тысячи жизней людей, попавших в ДТП, снижать смертность и повышать безопасность дорожного движения", - сказал Райкевич.При этом, по его словам, рост числа вызовов не означает увеличение числа аварий на дорогах. "Говорить о каком-то тренде на увеличение ДТП нет оснований, скорее математически количество транспортных средств, зарегистрированных на платформе, увеличилось. Соответственно с каждым последующим годом растет и количество зарегистрированных ДТП", - пояснил глава АО "ГЛОНАСС".VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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вэф-2023, эра-глонасс, алексей райкевич, владивосток