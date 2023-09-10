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"ЭРА-ГЛОНАСС" в 2023 году направила спасателям более 50 тысяч вызовов - РИА Новости, 10.09.2023
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07:38 10.09.2023 (обновлено: 08:30 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/glonass-1895273913.html
"ЭРА-ГЛОНАСС" в 2023 году направила спасателям более 50 тысяч вызовов
"ЭРА-ГЛОНАСС" в 2023 году направила спасателям более 50 тысяч вызовов - РИА Новости, 10.09.2023
"ЭРА-ГЛОНАСС" в 2023 году направила спасателям более 50 тысяч вызовов
Государственная система "ЭРА-ГЛОНАСС" в этом году уже передала в службы спасения более 50 тысяч экстренных вызовов от автомобилистов, за восемь лет с начала... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T07:38
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вэф-2023
эра-глонасс
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Государственная система "ЭРА-ГЛОНАСС" в этом году уже передала в службы спасения более 50 тысяч экстренных вызовов от автомобилистов, за восемь лет с начала работы системы - свыше 310 тысяч, сообщил РИА Новости на ВЭФ гендиректор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич."ЭРА-ГЛОНАСС" с начала года передала в службы спасения более 50 тысяч экстренных вызовов автомобилистов, с начала работы – более 310 тысяч сообщений. Статистика подтверждает, что "ЭРА-ГЛОНАСС" ежегодно помогает спасать тысячи жизней людей, попавших в ДТП, снижать смертность и повышать безопасность дорожного движения", - сказал Райкевич.При этом, по его словам, рост числа вызовов не означает увеличение числа аварий на дорогах. "Говорить о каком-то тренде на увеличение ДТП нет оснований, скорее математически количество транспортных средств, зарегистрированных на платформе, увеличилось. Соответственно с каждым последующим годом растет и количество зарегистрированных ДТП", - пояснил глава АО "ГЛОНАСС".VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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вэф-2023, эра-глонасс, алексей райкевич, владивосток
ВЭФ-2023, ЭРА-ГЛОНАСС, Алексей Райкевич, Владивосток
"ЭРА-ГЛОНАСС" в 2023 году направила спасателям более 50 тысяч вызовов

Райкевич: "ЭРА-ГЛОНАСС" в 2023 году передала спасателям более 50 тысяч вызовов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк"Эра-Глонасс"
Эра-Глонасс - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"Эра-Глонасс"
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Государственная система "ЭРА-ГЛОНАСС" в этом году уже передала в службы спасения более 50 тысяч экстренных вызовов от автомобилистов, за восемь лет с начала работы системы - свыше 310 тысяч, сообщил РИА Новости на ВЭФ гендиректор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.
«
"ЭРА-ГЛОНАСС" с начала года передала в службы спасения более 50 тысяч экстренных вызовов автомобилистов, с начала работы – более 310 тысяч сообщений. Статистика подтверждает, что "ЭРА-ГЛОНАСС" ежегодно помогает спасать тысячи жизней людей, попавших в ДТП, снижать смертность и повышать безопасность дорожного движения", - сказал Райкевич.
При этом, по его словам, рост числа вызовов не означает увеличение числа аварий на дорогах. "Говорить о каком-то тренде на увеличение ДТП нет оснований, скорее математически количество транспортных средств, зарегистрированных на платформе, увеличилось. Соответственно с каждым последующим годом растет и количество зарегистрированных ДТП", - пояснил глава АО "ГЛОНАСС".
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
ВЭФ-2023ЭРА-ГЛОНАССАлексей РайкевичВладивосток
 
 
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