https://ria.ru/20230910/globalizatsiya-1895265823.html
Премьер госсовета КНР выступил за экономическую глобализацию
Премьер госсовета КНР выступил за экономическую глобализацию - РИА Новости, 10.09.2023
Премьер госсовета КНР выступил за экономическую глобализацию
Странам G20 нужно продвигать экономическую глобализацию и решительно выступать против политизации торгово-экономических вопросов, заявил премьер Госсовета КНР... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T05:32
2023-09-10T05:32
2023-09-10T05:32
китай
нью-дели
индия
ли цян
большая двадцатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873768875_0:0:2416:1358_1920x0_80_0_0_b4e811b94d43a037caae41a69c0dc38c.jpg
ПЕКИН, 10 сен - РИА Новости. Странам G20 нужно продвигать экономическую глобализацию и решительно выступать против политизации торгово-экономических вопросов, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян. "Сейчас, когда глобальное восстановление экономики и устойчивое развитие сталкивается с большими вызовами, странам "Большой двадцатки" особенно необходимо придерживаться своего первоначального намерения о единстве и сотрудничестве, взять на себя эпохальную ответственность за мир и развитие ради общего будущего и благополучия человечества", - заявил Ли Цян на первой сессии саммита G20 в Нью-Дели. Его слова в воскресенье приводит МИД КНР. Премьер отметил, что странам "двадцатки" "необходимо укреплять координацию в сфере макроэкономической политики, защищать безопасность мировой финансово-экономической системы, стимулировать инновации и развитие в сфере цифровой экономики, вселять уверенность и придавать импульс мировому экономическому росту, а также быть партнерами в содействии восстановлению мировой экономики". "Мы должны твердо продвигать экономическую глобализацию, поддерживать многостороннюю торговую систему, решительно выступать против политизации торгово-экономических вопросов, вместе поддерживать стабильность и бесперебойную работу глобальных производственных цепочек и цепочек поставок, быть партнерами по продвижению глобального открытого сотрудничества", - сказал он. Ли Цян также призвал страны G20 продвигать экологическое и низкоуглеродное развитие, защищать морскую и экологическую среду. "Нам нужно объединяться, а не распадаться, сотрудничать, а не конфликтовать, поддерживать инклюзивность, а не вытеснение. Только таким образом дорога глобального развития может становиться все шире, а будущее человечества - прекраснее", - подчеркнул премьер. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
https://ria.ru/20230910/miroporyadok-1895263514.html
китай
нью-дели
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873768875_44:0:2211:1625_1920x0_80_0_0_dbe02eb3708846f53062de0b51a8df35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, нью-дели, индия, ли цян, большая двадцатка
Китай, Нью-Дели, Индия, Ли Цян, Большая двадцатка
Премьер госсовета КНР выступил за экономическую глобализацию
Премьер госсовета КНР Ли: G20 нужно продвигать экономическую глобализацию
ПЕКИН, 10 сен - РИА Новости. Странам G20 нужно продвигать экономическую глобализацию и решительно выступать против политизации торгово-экономических вопросов, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.
«
"Сейчас, когда глобальное восстановление экономики и устойчивое развитие сталкивается с большими вызовами, странам "Большой двадцатки" особенно необходимо придерживаться своего первоначального намерения о единстве и сотрудничестве, взять на себя эпохальную ответственность за мир и развитие ради общего будущего и благополучия человечества", - заявил Ли Цян на первой сессии саммита G20 в Нью-Дели. Его слова в воскресенье приводит МИД КНР.
Премьер отметил, что странам "двадцатки" "необходимо укреплять координацию в сфере макроэкономической политики, защищать безопасность мировой финансово-экономической системы, стимулировать инновации и развитие в сфере цифровой экономики, вселять уверенность и придавать импульс мировому экономическому росту, а также быть партнерами в содействии восстановлению мировой экономики".
"Мы должны твердо продвигать экономическую глобализацию, поддерживать многостороннюю торговую систему, решительно выступать против политизации торгово-экономических вопросов, вместе поддерживать стабильность и бесперебойную работу глобальных производственных цепочек и цепочек поставок, быть партнерами по продвижению глобального открытого сотрудничества", - сказал он.
Ли Цян также призвал страны G20 продвигать экологическое и низкоуглеродное развитие, защищать морскую и экологическую среду.
"Нам нужно объединяться, а не распадаться, сотрудничать, а не конфликтовать, поддерживать инклюзивность, а не вытеснение. Только таким образом дорога глобального развития может становиться все шире, а будущее человечества - прекраснее", - подчеркнул премьер.
Индия
председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш
, Египта
, Испании
, Маврикия
, Нигерии
, Нидерландов
, ОАЭ
, Омана
и Сингапура
.
Нарышкин назвал условие для перехода к новому миропорядку