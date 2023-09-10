https://ria.ru/20230910/globalizatsiya-1895265823.html

Премьер госсовета КНР выступил за экономическую глобализацию

Премьер госсовета КНР выступил за экономическую глобализацию - РИА Новости, 10.09.2023

Премьер госсовета КНР выступил за экономическую глобализацию

Странам G20 нужно продвигать экономическую глобализацию и решительно выступать против политизации торгово-экономических вопросов, заявил премьер Госсовета КНР... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T05:32

2023-09-10T05:32

2023-09-10T05:32

китай

нью-дели

индия

ли цян

большая двадцатка

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ПЕКИН, 10 сен - РИА Новости. Странам G20 нужно продвигать экономическую глобализацию и решительно выступать против политизации торгово-экономических вопросов, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян. "Сейчас, когда глобальное восстановление экономики и устойчивое развитие сталкивается с большими вызовами, странам "Большой двадцатки" особенно необходимо придерживаться своего первоначального намерения о единстве и сотрудничестве, взять на себя эпохальную ответственность за мир и развитие ради общего будущего и благополучия человечества", - заявил Ли Цян на первой сессии саммита G20 в Нью-Дели. Его слова в воскресенье приводит МИД КНР. Премьер отметил, что странам "двадцатки" "необходимо укреплять координацию в сфере макроэкономической политики, защищать безопасность мировой финансово-экономической системы, стимулировать инновации и развитие в сфере цифровой экономики, вселять уверенность и придавать импульс мировому экономическому росту, а также быть партнерами в содействии восстановлению мировой экономики". "Мы должны твердо продвигать экономическую глобализацию, поддерживать многостороннюю торговую систему, решительно выступать против политизации торгово-экономических вопросов, вместе поддерживать стабильность и бесперебойную работу глобальных производственных цепочек и цепочек поставок, быть партнерами по продвижению глобального открытого сотрудничества", - сказал он. Ли Цян также призвал страны G20 продвигать экологическое и низкоуглеродное развитие, защищать морскую и экологическую среду. "Нам нужно объединяться, а не распадаться, сотрудничать, а не конфликтовать, поддерживать инклюзивность, а не вытеснение. Только таким образом дорога глобального развития может становиться все шире, а будущее человечества - прекраснее", - подчеркнул премьер. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.

https://ria.ru/20230910/miroporyadok-1895263514.html

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нью-дели

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китай, нью-дели, индия, ли цян, большая двадцатка