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Премьер госсовета КНР выступил за экономическую глобализацию - РИА Новости, 10.09.2023
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05:32 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/globalizatsiya-1895265823.html
Премьер госсовета КНР выступил за экономическую глобализацию
Премьер госсовета КНР выступил за экономическую глобализацию - РИА Новости, 10.09.2023
Премьер госсовета КНР выступил за экономическую глобализацию
Странам G20 нужно продвигать экономическую глобализацию и решительно выступать против политизации торгово-экономических вопросов, заявил премьер Госсовета КНР... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T05:32
2023-09-10T05:32
китай
нью-дели
индия
ли цян
большая двадцатка
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ПЕКИН, 10 сен - РИА Новости. Странам G20 нужно продвигать экономическую глобализацию и решительно выступать против политизации торгово-экономических вопросов, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян. "Сейчас, когда глобальное восстановление экономики и устойчивое развитие сталкивается с большими вызовами, странам "Большой двадцатки" особенно необходимо придерживаться своего первоначального намерения о единстве и сотрудничестве, взять на себя эпохальную ответственность за мир и развитие ради общего будущего и благополучия человечества", - заявил Ли Цян на первой сессии саммита G20 в Нью-Дели. Его слова в воскресенье приводит МИД КНР. Премьер отметил, что странам "двадцатки" "необходимо укреплять координацию в сфере макроэкономической политики, защищать безопасность мировой финансово-экономической системы, стимулировать инновации и развитие в сфере цифровой экономики, вселять уверенность и придавать импульс мировому экономическому росту, а также быть партнерами в содействии восстановлению мировой экономики". "Мы должны твердо продвигать экономическую глобализацию, поддерживать многостороннюю торговую систему, решительно выступать против политизации торгово-экономических вопросов, вместе поддерживать стабильность и бесперебойную работу глобальных производственных цепочек и цепочек поставок, быть партнерами по продвижению глобального открытого сотрудничества", - сказал он. Ли Цян также призвал страны G20 продвигать экологическое и низкоуглеродное развитие, защищать морскую и экологическую среду. "Нам нужно объединяться, а не распадаться, сотрудничать, а не конфликтовать, поддерживать инклюзивность, а не вытеснение. Только таким образом дорога глобального развития может становиться все шире, а будущее человечества - прекраснее", - подчеркнул премьер. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
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китай, нью-дели, индия, ли цян, большая двадцатка
Китай, Нью-Дели, Индия, Ли Цян, Большая двадцатка
Премьер госсовета КНР выступил за экономическую глобализацию

Премьер госсовета КНР Ли: G20 нужно продвигать экономическую глобализацию

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян
Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 сен - РИА Новости. Странам G20 нужно продвигать экономическую глобализацию и решительно выступать против политизации торгово-экономических вопросов, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.
«
"Сейчас, когда глобальное восстановление экономики и устойчивое развитие сталкивается с большими вызовами, странам "Большой двадцатки" особенно необходимо придерживаться своего первоначального намерения о единстве и сотрудничестве, взять на себя эпохальную ответственность за мир и развитие ради общего будущего и благополучия человечества", - заявил Ли Цян на первой сессии саммита G20 в Нью-Дели. Его слова в воскресенье приводит МИД КНР.
Премьер отметил, что странам "двадцатки" "необходимо укреплять координацию в сфере макроэкономической политики, защищать безопасность мировой финансово-экономической системы, стимулировать инновации и развитие в сфере цифровой экономики, вселять уверенность и придавать импульс мировому экономическому росту, а также быть партнерами в содействии восстановлению мировой экономики".
"Мы должны твердо продвигать экономическую глобализацию, поддерживать многостороннюю торговую систему, решительно выступать против политизации торгово-экономических вопросов, вместе поддерживать стабильность и бесперебойную работу глобальных производственных цепочек и цепочек поставок, быть партнерами по продвижению глобального открытого сотрудничества", - сказал он.
Ли Цян также призвал страны G20 продвигать экологическое и низкоуглеродное развитие, защищать морскую и экологическую среду.
"Нам нужно объединяться, а не распадаться, сотрудничать, а не конфликтовать, поддерживать инклюзивность, а не вытеснение. Только таким образом дорога глобального развития может становиться все шире, а будущее человечества - прекраснее", - подчеркнул премьер.
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
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