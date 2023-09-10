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Глупы? В Германии рассказали, во что им обошелся отказ от России - РИА Новости, 10.09.2023
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11:53 10.09.2023 (обновлено: 16:47 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/germaniya-1895307987.html
Глупы? В Германии рассказали, во что им обошелся отказ от России
Глупы? В Германии рассказали, во что им обошелся отказ от России - РИА Новости, 10.09.2023
Глупы? В Германии рассказали, во что им обошелся отказ от России
Немецкое правительство совершает огромную ошибку, отказываясь возобновить покупки российского газа, заявила на YouTube-канале депутат бундестага Германии от... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T11:53
2023-09-10T16:47
цены на нефть
германия
сша
россия
сара вагенкнехт
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Немецкое правительство совершает огромную ошибку, отказываясь возобновить покупки российского газа, заявила на YouTube-канале депутат бундестага Германии от Левой партии Сара Вагенкнехт."Действительно ли мы благородны, отказавшись от него, или скорее глупы?" — задалась она вопросом.Вагенкнехт добавила, что другие европейские страны так и продолжают покупать российское топливо: кто-то напрямую, кто-то — через третьи страны. Более того, немецкое правительство совершает ошибку, считая, что российский энергоресурс можно заменить на сниженный газ из США, отметила она.Если Германия в ближайшее время не решит проблему роста цен на электроэнергию, вызванного отказом от сырьевого сотрудничества с Москвой, то в долгосрочной перспективе ее ждет крах промышленности, заключила политик.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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цены на нефть, германия, сша, россия, сара вагенкнехт, владимир путин
Цены на нефть, Германия, США, Россия, Сара Вагенкнехт, Владимир Путин
Глупы? В Германии рассказали, во что им обошелся отказ от России

Депутат бундестага Вагенкнехт: отказ от российского газа стал ошибкой для ФРГ

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Немецкое правительство совершает огромную ошибку, отказываясь возобновить покупки российского газа, заявила на YouTube-канале депутат бундестага Германии от Левой партии Сара Вагенкнехт.
"Действительно ли мы благородны, отказавшись от него, или скорее глупы?" — задалась она вопросом.
Вагенкнехт добавила, что другие европейские страны так и продолжают покупать российское топливо: кто-то напрямую, кто-то — через третьи страны. Более того, немецкое правительство совершает ошибку, считая, что российский энергоресурс можно заменить на сниженный газ из США, отметила она.
Если Германия в ближайшее время не решит проблему роста цен на электроэнергию, вызванного отказом от сырьевого сотрудничества с Москвой, то в долгосрочной перспективе ее ждет крах промышленности, заключила политик.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
СМИ: Германия попала в опасную ловушку, предназначенную для Путина
3 августа, 09:26
 
Цены на нефтьГерманияСШАРоссияСара ВагенкнехтВладимир Путин
 
 
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