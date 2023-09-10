https://ria.ru/20230910/germaniya-1895307987.html

Глупы? В Германии рассказали, во что им обошелся отказ от России

Глупы? В Германии рассказали, во что им обошелся отказ от России - РИА Новости, 10.09.2023

Глупы? В Германии рассказали, во что им обошелся отказ от России

Немецкое правительство совершает огромную ошибку, отказываясь возобновить покупки российского газа, заявила на YouTube-канале депутат бундестага Германии от... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T11:53

2023-09-10T11:53

2023-09-10T16:47

цены на нефть

германия

сша

россия

сара вагенкнехт

владимир путин

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Немецкое правительство совершает огромную ошибку, отказываясь возобновить покупки российского газа, заявила на YouTube-канале депутат бундестага Германии от Левой партии Сара Вагенкнехт."Действительно ли мы благородны, отказавшись от него, или скорее глупы?" — задалась она вопросом.Вагенкнехт добавила, что другие европейские страны так и продолжают покупать российское топливо: кто-то напрямую, кто-то — через третьи страны. Более того, немецкое правительство совершает ошибку, считая, что российский энергоресурс можно заменить на сниженный газ из США, отметила она.Если Германия в ближайшее время не решит проблему роста цен на электроэнергию, вызванного отказом от сырьевого сотрудничества с Москвой, то в долгосрочной перспективе ее ждет крах промышленности, заключила политик.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20230803/germaniya-1887906675.html

германия

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цены на нефть, германия, сша, россия, сара вагенкнехт, владимир путин