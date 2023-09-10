https://ria.ru/20230910/g20-1895266442.html

СМИ: индийские политики возмутились "болливудской" встречей делегатов G20

СМИ: индийские политики возмутились "болливудской" встречей делегатов G20 - РИА Новости, 10.09.2023

СМИ: индийские политики возмутились "болливудской" встречей делегатов G20

Индийские политики и активисты возмутились организацией встреч лидеров стран на саммите G20 в Нью-Дели, назвав выбор песни, под которую встречали глав стран,... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T05:46

2023-09-10T05:46

2023-09-10T15:33

нью-дели

индия

дели

нарендра моди

альберто фернандес

эд ширан

большая двадцатка

саммит g20

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен — РИА Новости. Индийские политики и активисты возмутились организацией встреч лидеров стран на саммите G20 в Нью-Дели, назвав выбор песни, под которую встречали глав стран, "неловким", а общее впечатление — "болливудским", сообщает индийская газета Telegraph. По ее данным, прием, которым Индия встретила делегатов "Большой двадцатки" в аэропорту Дели, ошеломил многих пользователей социальных сетей. Некоторые возражали против выбора песен и уместности танцевальных номеров, исполняемых молодыми женщинами для приветствия делегатов, выходящих из самолета. "Были подняты вопросы по поводу осведомленности правительства Нарендры Моди об индийской культуре, <…> несмотря на все его превознесение прошлого Индии и последние данные о предпочтении им названия страны "Бхарат" над "Индией" в официальных вопросах", — пишет издание. Представитель конгресса страны Суприя Шринате опубликовала в социальной сети X видеозапись приема, устроенного президенту Аргентины Альберто Фернандесу. На видео индийские девушки танцуют под ремикс Carnatic на западный поп-хит Shape of you авторства Эда Ширана. Шринате процитировала некоторые строчки из песни, содержащие недвусмысленный интимный посыл: "вчера вечером ты была в моей комнате, а теперь мои простыни пахнут тобой" и "схвати меня за талию и прильни ко мне своим телом". "Это как минимум неловко", — прокомментировала выбор песни представитель конгресса. Некоторые пользователи X также подчеркнули, что танцоры имели неподобающие для исполняемого ими танца наряды, а сами танцевальные представления "были болливудской версией себя". Саммит "Большой двадцатки" в Нью-Дели начался в субботу и официально завершится в воскресенье. Вчера премьер-министр Нарендра Моди объявил, что государства — члены "Большой двадцатки" приняли на основе 100%-го консенсуса декларацию саммита лидеров в Нью-Дели. Индия приняла председательство в G20 1 декабря прошлого года, и около 200 встреч, связанных с G20, были организованы в 60 городах по всей стране.

https://ria.ru/20230910/pushkov-1895265671.html

https://ria.ru/20230910/bayden-1895257563.html

https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895247890.html

нью-дели

индия

дели

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нью-дели, индия, дели, нарендра моди, альберто фернандес, эд ширан, большая двадцатка, саммит g20, в мире