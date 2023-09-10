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Дипломатический форум в Анталье перенесли на март 2024 года - РИА Новости, 10.09.2023
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07:54 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/forum-1895274628.html
Дипломатический форум в Анталье перенесли на март 2024 года
Дипломатический форум в Анталье перенесли на март 2024 года - РИА Новости, 10.09.2023
Дипломатический форум в Анталье перенесли на март 2024 года
Дипломатический форум в Анталье запланирован на 1-3 марта, сообщили РИА Новости в организационном комитете. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T07:54
2023-09-10T07:54
в мире
анталья (провинция)
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СТАМБУЛ, 10 сен - РИА Новости. Дипломатический форум в Анталье запланирован на 1-3 марта, сообщили РИА Новости в организационном комитете. В феврале организаторы сообщали, что форум перенесен на четвертый квартал 2023 года в связи с катастрофическими землетрясениями на юго-востоке страны, унесшими жизни более 55 тысяч человек. Изначально форум был запланирован на март 2023 года, слоганом стала фраза "Эффективная дипломатия ради мира и порядка". "Третий дипломатический форум в Анталье, на котором будут обсуждаться региональные, глобальные и тематические проблемы, состоится с 1 по 3 марта 2024 года", - сообщили организаторы РИА Новости. В 2022 году в форуме приняли участие главы 17 государств, 80 министров иностранных дел и представители почти 40 международных организаций.
https://ria.ru/20230907/forum-1894706902.html
https://ria.ru/20230910/vino-1895262679.html
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в мире, анталья (провинция)
В мире, Анталья (провинция)
Дипломатический форум в Анталье перенесли на март 2024 года

Дипломатический форум в Анталье будет проходить с 1 по 3 марта 2024 года

© Fotolia / timur13Анталья, Турция
Анталья, Турция - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© Fotolia / timur13
Анталья, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 10 сен - РИА Новости. Дипломатический форум в Анталье запланирован на 1-3 марта, сообщили РИА Новости в организационном комитете.
В феврале организаторы сообщали, что форум перенесен на четвертый квартал 2023 года в связи с катастрофическими землетрясениями на юго-востоке страны, унесшими жизни более 55 тысяч человек.
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7 сентября, 11:41
Изначально форум был запланирован на март 2023 года, слоганом стала фраза "Эффективная дипломатия ради мира и порядка".
"Третий дипломатический форум в Анталье, на котором будут обсуждаться региональные, глобальные и тематические проблемы, состоится с 1 по 3 марта 2024 года", - сообщили организаторы РИА Новости.
В 2022 году в форуме приняли участие главы 17 государств, 80 министров иностранных дел и представители почти 40 международных организаций.
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